msg life und msg nexinsure treten ab sofort unter dem neuen gemeinsamen Branding msg insur:it auf

Leinfelden-Echterdingen/Ismaning (ots) - Nachdem die msg life ag und die msg nexinsure ag seit vielen Jahren im Rahmen des gemeinsamen Lösungsangebotes msg.Insurance Suite eng zusammenarbeiten, werden die beiden Unternehmen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter ausbauen: Ab sofort treten msg life und msg nexinsure im Versicherungsmarkt unter dem neuen gemeinsamen Branding msg insur:it auf und verdeutlichen damit die führende Rolle als Produkthaus für die Versicherungsbranche.

Bereits seit Februar dieses Jahres verfügen beide Unternehmen über ein gemeinsames Management-Team mit übergreifend einheitlicher Verantwortung. Durch die noch intensivere einheitliche Steuerung sowie die Weiterentwicklung des gemeinsamen Produktangebots ergeben sich vielfältige Synergieeffekte für alle Kunden.

Rund um die Komplettlösung msg.Insurance Suite bietet msg insur:it ein vollständiges und marktführendes Lösungsangebot für Versicherungen aller Sparten - alles aus einer Hand und in modernster Technologie. Die Plattform umfasst und integriert alle notwendigen fachlichen Systemkomponenten für ein Versicherungsunternehmen. Damit steht dem Markt eine einzigartige Gesamtlösung und erstmals ein einheitlicher und spartenübergreifender Industriestandard zur Verfügung.

Mit der Sicherheit von mehr als 150 erfolgreich abgeschlossenen Großprojekten mit Top-Kunden der Versicherungsbranche weltweit, einem jährlichen Umsatz von rund 300 Millionen Euro und knapp 2.000 Expert:innen verfügt msg insur:it über ein in dieser Form einzigartiges Know-how sowie eine außergewöhnliche Kompetenzbasis im Bereich Standardsoftware für Versicherer.

In der global agierenden msg-Gruppe mit einem Umsatz von knapp 1,1 Mrd. Euro und mehr als 9.000 Mitarbeitenden ist msg insur:it das Competence Center für Standardsoftware im Versicherungsbereich. Neben dem neuen gemeinsamen Branding msg insur:it bleiben msg life und msg nexinsure als rechtlich eigenständige Legaleinheiten bestehen.

Weitere Informationen zu msg insur:it finden sich unter www.msg-insurit.com.

Über msg life und msg nexinsure

Als Teil der unabhängigen, international agierenden msg-Gruppe gehören die msg life ag und die msg nexinsure ag zu den führenden Software- und Beratungsunternehmen für die europäische Versicherungsbranche. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung und Implementierung von Standardsoftware über Consulting-Dienstleistungen bis hin zur Übernahme des IT-Betriebs (Cloud-Lösungen).

Die msg life Gruppe mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und Standorten in München, Hamburg und Köln sowie Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Portugal und den USA beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeitende.

Die msg nexinsure Gruppe mit Hauptsitz in Ismaning/München und Standorten in Hamburg, Chemnitz und Passau beschäftigt knapp 700 Mitarbeitende.

