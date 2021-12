Hilflos in der Corona-Pandemie - wenn psychische Belastungen zum Dauerzustand werden

Die Corona-Pandemie fordert zur Zeit Übermenschliches von uns. Die Folge: Immer mehr Menschen fühlen sich psychisch massiv belastet und stehen am Rande der Verzweiflung.

Linz (OTS) - Lockdown, homeoffice, distance learning, Kurzarbeit, Überlastung am Arbeitsplatz – die Corona-Pandemie fordert zur Zeit Übermenschliches von uns. Die Folge: Immer mehr Menschen fühlen sich psychisch massiv belastet und stehen am Rande der Verzweiflung.



Wir laden Sie herzlich zu unserer morgigen Online-Pressekonferenz ein:



„Hilflos in der Corona-Pandemie -

wenn psychische Belastungen zum Dauerzustand werden.“



Ihre GesprächspartnerInnen:

Mag.a Sonja Hörmanseder, Leiterin, Krisenhilfe OÖ

MMag. Martin Schmid, Mitarbeiter, Krisenhilfe OÖ



Datum: Dienstag, 7. Dezember 2021, 11.00 Uhr

Online-Link: https://promenteooe.at/m/YVA-5313-YYG



Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden!

