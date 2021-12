PRESSE REMINDER: Virtuelles Pressegespräch mit Thomas Brezina anlässlich 25 Jahre UNICEF Österreich Botschafter & 75 Jahre UNICEF

Thomas Brezina schickt Tom Turbo für Kinder auf Weltreise

UNICEF rettet jedes Jahr Millionen von Kindern das Leben mit Projekten, die über alle politischen und religiösen Grenzen hinausgehen und bei denen die Hautfarbe keine Rolle spielt Thomas Brezina

Wien (OTS) - Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums als erster Botschafter von UNICEF Österreich, schickt Thomas Brezina zum 75-jährigen Bestehen von UNICEF Tom Turbo für Kinder auf Weltreise. Das Detektiv-Fahrrad zeigt Kindern wie Mädchen und Buben an anderen Orten und in anderen Kulturen leben.

Seit seiner Ernennung zum Botschafter setzt sich der weltberühmte Autor und Storyteller unermüdlich für die Rechte und das Wohl der Kinder ein. „ UNICEF rettet jedes Jahr Millionen von Kindern das Leben mit Projekten, die über alle politischen und religiösen Grenzen hinausgehen und bei denen die Hautfarbe keine Rolle spielt “, so Thomas Brezina über seine Motivation Tom Turbo mit UNICEF auf Reisen zu schicken.

UNICEF: Seit 75 Jahren für jedes Kind

Seit 1946 gestaltet UNICEF die Zukunft für Kinder neu. Das Überleben, die Gesundheit und das Wohlergehen jedes Kindes sind die Ziele, die das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen unermüdlich ohne Wenn und Aber verfolgt. Die Arbeit von UNICEF ist heute dringender als je zuvor, denn Konflikte, Hunger, Armut und wachsende Ungleichheit bedrohen das Wohl und die Zukunft der Kinder.

Thomas Brezina, seit 25 Jahren UNICEF Österreich Botschafter zum 75-jährigen Jubiläum von UNICEF

Podium:

• Thomas Brezina (Autor, Storyteller und UNICEF Österreich Botschafter)

• Mag. Christoph Jünger, MBA (Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF)



Überblick Inhalte

• Thomas Brezina seit 25 Jahren Botschafter von UNICEF Österreich

• 75 Jahre UNICEF: Am 11. Dez. feiert UNICEF sein 75-jähriges Bestehen

• Aktuelle Lage der Kinder weltweit (Neuer UNICEF Bericht zu den Auswirkungen von COVID-19 auf Kinder)

• Beweggründe und Erfahrungen von Thomas Brezina als Botschafter

• Tom Turbo für Kinder auf Weltreise („Post von Tom Turbo“)

• Bedeutung von Botschafter*innen für UNICEF

