BürgerInnen Forum Europa unterstützt das Anti-Korruptionsvolksbegehren

Wir brauchen ein Klima, wo nicht Verhaberung, Macht und Geld zählen, sondern die Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl. Neben dem tagespolitischen Ringen um Lösungen braucht es in gewissen Fragen einen Konsens über die Parteigrenzen hinweg - das eint das BürgerInnen Forum Europa und das Anti-Korruptionsvolksbegehren Othmar Karas 1/2

Korruption ist schleichendes Gift für die Demokratie, den Rechtsstaat und den Zusammenhalt der Gesellschaft - in Österreich wie in Europa. Wenn die Politik nicht handelt, muss die Zivilgesellschaft aktiv werden. Die überparteiliche Partnerschaft mit dem BürgerInnen Forum Europa vermag das Rechtsstaats - und Antikorruptionsvolksbegehren und seine Ziele weiter wesentlich zu stärken. Michael Ikrath 2/2

Wien (OTS) - In seiner letzten erweiterten Vorstandssitzung beschloss das BürgerInnen Forum Europa offiziell seine Unterstützung des ebenfalls überparteilichen und sachorientierten Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren.

" Wir brauchen ein Klima, wo nicht Verhaberung, Macht und Geld zählen, sondern die Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl. Neben dem tagespolitischen Ringen um Lösungen braucht es in gewissen Fragen einen Konsens über die Parteigrenzen hinweg - das eint das BürgerInnen Forum Europa und das Anti-Korruptionsvolksbegehren ", kommentiert unser Obmann Vizepräsident Othmar Karas den Beschluss. "Die neue Partnerschaft wird insbesondere im Rahmen unseres Schwerpunktes "Demokratie und Recht" sichtbar. Wir werden - wie bisher - BürgerInnendialoge zu diesen Themen organisieren und mit den BürgerInnen an unserer gemeinsamen europäischen Zukunft arbeiten."

Michael Ikrath, Finanzreferent des BürgerInnen Forum Europa und Mitinitiator des Volksbegehrens, zeigt sich ebenfalls erfreut: " Korruption ist schleichendes Gift für die Demokratie, den Rechtsstaat und den Zusammenhalt der Gesellschaft - in Österreich wie in Europa. Wenn die Politik nicht handelt, muss die Zivilgesellschaft aktiv werden. Die überparteiliche Partnerschaft mit dem BürgerInnen Forum Europa vermag das Rechtsstaats - und Antikorruptionsvolksbegehren und seine Ziele weiter wesentlich zu stärken. Besonders freut es mich, dass mit Maria Berger eine engagierte Trägerin des Volksbegehrens den Beirat „Demokratie und Recht“ leitet. Gemeinsam wollen wir nun bis zum Ende der Antragsfrist am 9. Dezember und in der im Frühjahr 2022 folgenden Eintragungswoche um eine zahlreiche Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger werben.“"

Bis zum 9. Dezember – dem Welt-Antikorruptionstag – können Sie noch Unterstützungserklärungen abgeben. Online mit Bürgerkarte / Handysignatur oder persönlich auf jedem Gemeinde- / Bezirksamt bzw. Magistrat. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Antikorruptionsbegehren.at

Mehr über das BürgerInnen Forum Europa und den erweiterten Vorstand finden Sie unter bgfe.at/personen

Rückfragen & Kontakt:

Gabriel Karas

BürgerInnen Forum Europa

+43 1 7484 500-02

karas @ buergerforum-europa.at