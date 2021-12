Wiener Bauernbund: „Neuer Wiener Landesparteiobmann will Brücken bauen“

Karl Mahrer sieht seine neue Aufgabe in der Wiener Volkspartei vor allem als Brückenbauer

Wien (OTS) - Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz hat sich auch Gernot Blümel dafür entschieden, die Politik zu verlassen. Er hat es geschafft, die Wiener Volkspartei zum Erfolg zu führen und hat im Jahr 2020 ein unglaubliches Wahlergebnis von 20,43% erreicht. Ein Jahr später tritt Karl Mahrer nun in diese Fußstapfen. Er wurde einstimmig vom Landesparteipräsidium gewählt und bekommt so das volle Vertrauen der Partei. Wie er des Öfteren betont hat, will er mit den Teilorganisationen und Bezirken im engen Austausch zusammenarbeiten, die Spirale der Aggression stoppen und in seiner Funktion allen die Hand reichen, um gemeinsam den politischen Weg der ÖVP Wien weiterzugehen.

Zwtl.: Walter: „Dank und Gratulation“

„Der Wiener Bauernbund dankt dem ehemaligen Parteiobmann Gernot Blümel für die stets gute Zusammenarbeit! Gemeinsam mit Karl Mahrer wollen wir positiv in die Zukunft blicken und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit “, so Bauernbundobmann Norbert Walter in einer ersten Stellungnahme zum Wechsel der Parteispitze. „Jetzt gilt es gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Nur so können wir uns weiterhin für die Anliegen der Stadtlandwirtschaft einsetzen", so der Bauernbundobmann.

Zwtl.: Bauernbund breit aufgestellt für die Wiener Stadtlandwirtschaft

Im Wiener Bauernbund steht der Austausch mit den Vertretern in den Bezirken ebenfalls an erster Stelle. Bereits im November fand die Bezirkstour mit dem Wiener Bauernbundpräsidium und den Vertretern der Bezirke statt. „Alleine laufen wir gegen Windmühlen, aber gemeinsam können wir vieles erreichen“, zieht die Wiener Bauernbunddirektorin Elisabeth Wolff Bilanz.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Bauernbund-Obmann Norbert Walter

norbert.walter @ wien.bauernbund.at