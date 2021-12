„Zwei Fliegen“ schlägt die „Soko Kitzbühel“

Außerdem am 7. Dezember in ORF 1: Die „Soko Donau“ auf „Schatzsuche“

Wien (OTS) - Am Tatort Liebesnest zwischen eindeutig zweideutigen Hinweisen findet sich die „Soko Kitzbühel“ am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder: Denn im neuesten Fall („Zwei Fliegen“) des ORF/ZDF-Krimiserienhits wird ein Mann – offenbar in freudiger Erwartung eines Seitensprungs – in seinem Bett erschossen aufgefunden. Eine „Schatzsuche“ mit mörderischer Überraschung nimmt um 21.05 Uhr ihren Lauf, wenn die „Soko Donau“ in einer Dacapo-Folge um einen passionierten Geo-Cacher auf Spurensuche geht.

„Soko Kitzbühel – Zwei Fliegen“ (Dienstag, 7. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Mercedes Echerer in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Der verschrobene Chef eines Bergsportverlags wird in seinem Bett erschossen aufgefunden – offenbar in freudiger Erwartung eines Seitensprungs. Doch seine lesbische Assistentin weist jeden Verdacht von sich, und die betrogene Ehefrau hat ein Alibi. So fällt der Verdacht auf einen von der Gattin engagierten trinkfreudigen Privatdetektiv, der noch dazu ein alter Bekannter aus Ninas (Julia Cencig) Vergangenheit ist. Doch das soll nicht die einzige Überraschung für Nina bleiben.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Schatzsuche“ (Dienstag, 7. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie u. a. Sabrina Reiter und Simone Fuith in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Im schönen Sölktal wird die Leiche von Toni Stock gefunden. Der passionierte Geo-Cacher wurde erschlagen und von Lissy Schneider (Simone Fuith), die gerade selbst beim Cachen war, in einer Höhle entdeckt. Auf Tonis Handy sind Fotos, die ihn sehr vertraut mit einer jungen Frau zeigen. Es ist Eva Nusser (Sabrina Reiter), die erst seit Kurzem ins Haus ihres toten Vaters zurückgezogen ist. Zur Tatzeit will sie das Haus aufgeräumt haben, und mit Caching hatte sie nichts am Hut. Umso mehr aber David Lachinger (Tino Hillebrand), Verfasser des Caches und Tonis Konkurrent. Simon (Michael Steinocher) und Carl (Stefan Jürgens) tauchen ein in die eigenwillige Welt des Geo-Cachings – und machen dabei so manch merkwürdigen Fund.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

Flimmit zeigt jetzt schon alle Folgen der Jubiläumsstaffel von „Soko Kitzbühel“ sowie alle Staffeln von „Soko Donau“ auf https://flimmit.at.

