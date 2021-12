PENNY Deutschland beginnt mit Scan & Go Rollout in 160 Filialen

Bequemes Einkaufen im Discounthandel: Penny startet mit 160 Filialen den bisher größten, deutschlandweiten Rollout von Scan & Go Technologie mit dem Lösungsanbieter shopreme

Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns geschenkt wurde und sehr stolz zu sehen, dass shopreme Scan & Go bei Projektstart mit einem Rollout in dieser Größe in der breiten Masse angekommen ist. Wir sehen darin eine Bestätigung unserer Vision des Einkaufens von morgen Florian Burgstaller, Geschäftsführer von shopreme

Köln/Graz (OTS) - Durch den Einsatz der mobilen Self-Checkout-Technologie können Penny Kunden schneller und effizienter einkaufen. Kunden können Produkte bei Penny mit dem eigenen Mobiltelefon scannen und bezahlen.

Penny Deutschland hat sich für das Software Development Kit (SDK) von shopreme entschieden, um Scan & Go direkt in die bestehende Kunden-App zu integrieren. Die Penny App, welche mit dem App Award 2021 ausgezeichnet wurde, bietet Kunden als Einkaufshelfer viele Vorzüge wie Einkaufslisten und exklusive Coupons. Durch die Integration von Scan & Go in die bestehende Penny-App erhalten alle bestehenden Benutzer der App die erweiterte Funktionalität und können diese dann in den aktuell 160 Scan & Go Märkten nutzten.

Nach dem Test verschiedener Lösungen hat sich Penny Deutschland für den Rollout mit dem Partner shopreme entschieden, da das Software Development Kit sowohl durch Technologie- als auch durch Qualitätsvorsprung überzeugen konnte.

Die Lösung ist unter anderem auf den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert und bildet eine breite Palette spezieller Anwendungsfälle ab. Dadurch werden der notwendige Integrationsaufwand und die Umsetzungszeit gering gehalten sowie der Return on Investment erhöht.

Nach dem erfolgreichen Test soll Scan & Go schrittweise in den über 2.000 Filialen in Deutschland weiter bei PENNY ausgerollt werden.





Über Penny Deutschland

PENNY erzielte 2020 allein in Deutschland mit 2.150 Filialen und rund 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Milliarden Euro.

Über shopreme GmbH

Shopreme ist der führende Anbieter für zukunftsweisende Scan & Go Technologie für den Einzelhandel aller Branchensegmente. Die etablierte Mobile-Self-Checkout Lösung revolutioniert das Einkaufserlebnis der Kunden im stationären Handel und ermöglicht Einzelhändlern, Geschäftsprozesse zu optimieren, Umsätze zu steigern und Mehrwertleistungen sowie Kundenbindungsmaßnahmen zu realisieren. Dies bestätigen zufriedene Kunden wie Rewe International-Tochter BILLA Austria, Parfümerie Douglas GmbH, Dirk Rossmann GmbH, XXXLutz Group-Tochter Möbelix & Mömax sowie viele weitere internationale Einzelhandelsgruppen.

Rückfragen & Kontakt:

PENNY-Unternehmenskommunikation

Tel.: 0221-149-1050

E-Mail: presse @ penny.de



Pressekontakt shopreme

Nico Müller, Chief Commercial Officer

Brückenkopfgasse 1, 8020 Graz, Austria

Tel: +43 316 268 334

E-Mail: contact @ shopreme.com

www.shopreme.com