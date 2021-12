New Aesthetics, das neue Zentrum für Plastisch Ästhetische Eingriffe

Neue Kooperation von zwei renommierten Plastischen Chirurgen in Graz und an der Schwarzlklinik

Graz/Laßnitzhöhe (OTS) - Univ. Doz. Dr. Helmut Hoflehner und Dr. Martin Grohmann bieten seit November 2021 mit New Aesthetics die Kompetenz und Professionalität von zwei Fachärzten für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie in den Räumlichkeiten der Schwarzlklinik in Laßnitzhöhe bei Graz an. Schwerpunkte sind sowohl ästhetische als auch funktionelle Behandlungen und Eingriffe an Gesicht, Brust und Körper. Es werden also auch medizinisch begründete Eingriffe durchgeführt. Beratung, Vertrauen, Diskretion, persönliche Betreuung und verantwortungsvoller Umgang mit der Gesundheit von Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt.

Warum New Aesthetics eine der Top Adressen für Plastische Chirurgie ist



Durch ihre neu gestaltete Kooperation decken die beiden erfahrenen Plastischen Chirurgen das gesamte Spektrum an funktionell plastisch-ästhetischen Operationen und Behandlungen ab. Behandelt werden Patientinnen nur, wenn die Ärzte selbst von der Indikation einer Behandlung überzeugt sind. So werden verantwortungsvoll chirurgische Leistungen auf höchstem Niveau erbracht.

Funktionelle und ästhetische Plastische Chirurgie als Schwerpunkt



Ein Schwerpunkt der beiden Chirurgen liegt auf Eingriffen an Gesicht, Brust und Körper. So werden beispielsweise Lidstraffungen bei Vorliegen einer Gesichtsfeldeinschränkung durchgeführt. Nasen OP’s wie Korrekturen von Höcker-Schiefnasen mit Verkrümmungen der Nasenscheidewand zählen ebenso zu funktionell relevanten Eingriffen wie Operationen an der Brust zur Brustvergrößerung oder Anpassungen einer zu klein angelegten oder asymmetrischen Brust. Dafür analysieren die Experten sowohl die Anatomie der Patientinnen als auch die methodisch-technischen Möglichkeiten, um stets das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Der Standort Schwarzlklinik



New Aesthetics hat nicht zuletzt aus Gründen der Qualität den Standort Schwarzlklinik gewählt. Die Klinik zählt seit über 20 Jahren zu den Top Adressen Europas im Bereich der Plastischen Chirurgie. Sicherheit hat im Haus allergrößten Stellenwert: Das professionelle OP-Team arbeitet nach den höchsten hygienischen Richtlinien und die medizinische Ausstattung entspricht dem modernsten Stand der Medizintechnik. Hinzu kommen Wärme und Herzlichkeit, damit man sich rundum wohl und geborgen fühlen kann.

