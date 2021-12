NEOS Wien Mitglieder wählen Landesteam

Wiederwahl von Christoph Wiederkehr und Wahl des Vorstandes bei digitaler Mitgliederversammlung

Wien (OTS) - Mut. Fortschritt. Zuversicht. Unter diesem Motto fand heute Samstag die Mitgliederversammlung von NEOS Wien statt – der Pandemie geschuldet als digitale Veranstaltung, die per Livestream aus der Ankerbrot-Fabrik in Wien-Favoriten übertragen wurde.

Gewählt wurde das Landesteam und das Erweiterte Landesteam, also der Parteivorstand von NEOS Wien.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr wurde dabei mit eindrucksvollen 95,71% neuerlich zum Landessprecher gewählt. In seiner Rede betonte Wiederkehr: „Wir werden mit Mut und Zuversicht weiter für den Fortschritt in Wien kämpfen. Und das mit ruhiger Hand – denn die Wienerinnen und Wiener erwarten sich von uns Stabilität statt Streit, harte Arbeit statt PR-Shows und professionelle Zusammenarbeit statt öffentlich ausgetragenem Streit!“

Insofern sei Wien auch das Gegenmodell zur instabilen Bundesregierung: „Der türkise Luftballon ist geplatzt – und es ist nicht einmal heiße Luft drin gewesen. Sondern nur Leere und Kälte. In Wien hingegen arbeiten wir Tag für Tag konstruktiv und mit voller Kraft, um die Pandemie zu bewältigen.“

Wiederkehr nennt als zentrale Ziele der kommenden Jahre, die Wiener Kindergärten und Schulen noch besser zu machen, den ambitionierten Kurs zur Klimaneutralität Wiens 2040 weiterzuverfolgen, den Wiener Betrieben aus der Krise zu neuer Blüte zu verhelfen und weitere Transparenz-Maßnahmen umzusetzen.

Stellvertreter von Christoph Wiederkehr wird neuerlich NEOS Wien Landtagsabgeordneter Markus Ornig. Landesfinanzreferent bleibt Andreas Köb.

Die weiteren Mitglieder des Landesteams sind NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling, die Nationalratsabgeordneten Stefanie Krisper und Yannick Shetty sowie Landtagsabgeordnete Selma Arapovic.

Das Erweiterte Landesteam komplettieren Landtagsabgeordneter Stefan Gara, die Bezirksrät_innen Jing Hu (Donaustadt), Johanna Adlaoui-Mayerl (Stv. Klubvorsitzende Margareten), Maria In der Maur-Koenne (Klubvorsitzende NEOS Landstraße) und Johannes Bachleitner (Klubvorsitzender Hietzing) sowie der Kommunikationsexperte Lukas Burian.

