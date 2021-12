VP-Melchior: „Mit Karl Mahrer an der Spitze wird die Wiener Volkspartei ihre konstruktive Oppositionspolitik fortsetzen“

ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer einstimmig zum designierten Landesparteiobmann in Wien gewählt – Dank an Vorgänger und Finanzminister Gernot Blümel

Wien (OTS) - „Mit Karl Mahrer an der Spitze wird die Wiener Volkspartei ihre konstruktive Oppositionspolitik konsequent fortsetzen. Ob als Sicherheitssprecher im ÖVP-Parlamentsklub oder während seiner beeindruckenden Karriere in der Wiener Polizei, Karl Mahrer hat seine vielfältigen Qualitäten in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt - und ist damit bestens geeignet, die Wiener Volkspartei anzuführen. Ich gratuliere Karl Mahrer ganz herzlich zur einstimmigen Wahl zum designierten Landesparteiobmann und wünsche ihm viel Erfolg für alle bevorstehenden Herausforderungen“, betont Axel Melchior, Generalsekretär der neuen Volkspartei.

„Abschließend gilt mein Dank Gernot Blümel, der als Finanzminister tagtäglich mit größtem Einsatz und hoher Kompetenz zur wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise beigetragen hat und zugleich der Wiener Volkspartei als Landesparteiobmann eine höchst erfolgreiche Zeit bescherte – mit einem sensationellen Zugewinn von über 11% am Wahltag 2020 als Höhepunkt. Ich wünsche Gernot Blümel und seiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft“, so Melchior abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/