Rosemarie Haider-Cselko (AKV) folgt Walter Koch (KSV) im Vorstand des Inkassoverband Österreich nach

Wien (OTS) - Nach dem überraschenden Rücktritt von Walter Koch, Geschäftsführer der KSV 1870 Forderungsmanagement GmbH, wurde in der Vorstandssitzung des Inkassoverband Österreich (IVÖ) vom 1.12.2021 Mag. Rosemarie Haider-Cselko, Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleitung Inkasso und Treuhandschaft des AKV EUROPA-Alpenländischer Kreditorenverbandes, einstimmig als neues Vorstandsmitglied und Rechnungsführerin kooptiert. Frau Mag. Haider-Cselko ist seit Jahrzehnten in der Inkasso-Branche in leitender Funktion tätig. Sie gilt als ausgewiesene Inkassoexpertin und engagiert sich auch als Mitglied im Berufsgruppenausschuss der Inkassoinstitute in der WKO. Der IVÖ-Vorstand heißt Mag. Rosemarie Haider-Cselko in ihrer neuen Funktion herzlich willkommen und freut sich auf die konstruktive Zusammenarbeit im Interesse seiner Mitgliedsunternehmen und der Branche.

