ECEAE – Preis für tierfreie Antikörper

ECEAE bietet 10.000 Euro für die Entwicklung und den vorbildlichen Einsatz tierfreier Antikörper.

Wien (OTS) - Bis zu einer Million Tiere werden jedes Jahr in der EU für die Herstellung von Antikörpern verwendet und getötet, obwohl es überlegene tierversuchsfreie Methoden gibt. Um das Bewusstsein für die Vorteile dieser Methoden zu schärfen und ihre Anwendung zu fördern, schreibt die European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) einen einzigartigen Preis für die Entwicklung und den exemplarischen Einsatz von tierfreien Antikörpern aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll die Empfehlung des EU-Referenzlabors EURL-ECVAM unterstützen, keine tierischen Antikörper mehr zu verwenden und den Übergang von tierischen zu tierfreien Antikörperproduktionssystemen zu beschleunigen.

Antikörper sind vom Immunsystem produzierte Proteine, die einzigartige molekulare Muster (Antigene) erkennen und binden können und die Neutralisierung von Fremdkörpern und Krankheitserregern unterstützen. Aufgrund ihrer spezifischen Bindungseigenschaften sind Antikörper eines der am weitesten verbreiteten Werkzeuge in Forschung, Diagnostik, Therapeutika und regulatorischen Verfahren. Obwohl moderne und präzise tierversuchsfreie Methoden zur Antikörperbildung, z.B. durch „Phage display“, seit Jahrzehnten zur Verfügung stehen, wird die überwiegende Mehrheit der Antikörper für Forschungszwecke immer noch in Tieren produziert, was zu immensen Tierleiden und dem Verlust von Tierleben führt. Zum Beispiel werden zur Erzeugung monoklonaler Antikörper über die sogenannte “Aszites-Methode” Antikörper produzierende Zellen in lebende Mäuse injiziert, was zu einem tumorartigen Wachstum, einer Entzündung und Sekretion einer antikörperhaltigen Flüssigkeit in der Bauchhöhle (Aszites) führt, was für die Mäuse unerträglich schmerzhaft ist. Sogenannte polyklonale Antikörper werden häufig in Tieren wie Ratten, Kaninchen, Hamstern, Meerschweinchen und auch großen Tieren wie Schafen, Ziegen, Eseln und Pferden produziert. Schätzungsweise etwa 1 Million Tiere werden jedes Jahr allein in der EU für die Entwicklung und Produktion von Antikörpern verwendet (1).

Im Jahr 2020 veröffentlichte das EU-Referenzlabor für Alternativen zu Tierversuchen (EURL ECVAM) eine “Empfehlung zu nicht tierischen Antikörpern”, in der es heißt, dass “es eine solide Sammlung von Beweisen dafür gibt, dass es keine allgemeinen oder systematischen Nachteile von nicht tierischen Antikörpern in Bezug auf Eigenschaften wie Affinität, Stabilität/Haltbarkeit und Spezifität gibt”. (2) Die Empfehlung kommt zu dem Schluss, dass Tiere nicht mehr für die Entwicklung und Produktion von Antikörpern verwendet werden sollten und die EU-Mitgliedstaaten diese Verfahren nicht mehr zulassen sollten.

Um das Bewusstsein für die Vorteile tierfreier Antikörper zu schärfen und deren Entwicklung und Anwendung voranzutreiben, freut sich die ECEAE, erstmals einen einzigartigen Preis für tierfreie Antikörper in Höhe von 10.000 Euro auszuschreiben. Ziel ist es, die Vielseitigkeit und Überlegenheit tierfreier Antikörper hervorzuheben und ihre Akzeptanz und Verwendung für Forschungs- und Therapiezwecke zu fördern. Einzelne Forscher, aber auch öffentliche und private Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus Europa, die sich auf die Entwicklung oder Anwendung von tierfreien Antikörpern konzentrieren, sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Der Preis wird im März-April 2022 auf einer internationalen Veranstaltung in Brüssel, Belgien, verliehen.

ECEAE hofft, dass dieser außergewöhnliche Preis das Bewusstsein für die ethischen und wissenschaftlichen Vorteile von tierfreien Antikörpern schärfen und mehr Forscher ermutigen wird, die Verwendung von Tieren für die Antikörperproduktion einzustellen.

Weitere Informationen

Link Ausschreibung im Original >>

PDF Diese Information im Originaltext >>

PDF Ausschreibung im Oriiginal >>

Referenzen

EU Science Hub – European Commission: Better antibodies without using animals. 11.5.2020 Viegas Barroso JF et al. EURL ECVAM recommendation on non-animal-derived antibodies. Publications Office of the European Union, 2020

Rückfragen & Kontakt:

ECEAE - www.eceae.org/antibodies.html