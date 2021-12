Erfolgreicher Exit für European Super Angels Club: Moody’s kauft österreichische 360kompany AG

Wien/New York (OTS) - Die US-Ratingagentur Moody’s übernimmt 100 % des österreichischen Firmendatenanbieters 360kompany. Nach nur drei Jahren beschert der Deal den Investoren des European Super Angels Clubs bis zu 800 % Rendite. Berthold Baurek-Karlic, Managing Partner von Venionaire Ventures: „Richtiger Einstiegszeitpunkt und aktive Begleitung des Unternehmens waren die Erfolgsfaktoren.“

Die US-Ratingagentur Moody’s übernimmt 100 % des österreichischen Firmendaten-Anbieters 360kompany AG. Dies kommunizierte das an der New York Stock Exchange gelistete Unternehmen heute in einer globalen Presseinformation. Mit dem Deal vollzieht der Fonds des European Super Angels Clubs “EXF Alpha” den Exit aus seiner Beteiligung von rund 6,5 % an 360kompany. Der Syndikatsfonds mit Sitz in Luxemburg wird seinen Investoren damit das bis zu Achtfache des initialen Investments auszahlen können. Über die Höhe des Kaufpreises wurde bis auf weiteres Stillschweigen vereinbart. Berthold Baurek-Karlic, Präsident des European Super Angels Clubs und Managing Partners des Alternative Investment Fondsmanagers Venionaire Ventures, kündigt jedoch an: „Bei der Veröffentlichung der Verkaufssumme werden viele ins Staunen kommen, denn die Ticketsize des Deals ist insbesondere für Österreich bemerkenswert. Besonders freuen wir uns für unsere Investoren, die nun satte Gewinne einfahren können. Wir hatten 360kompany seit langem auf dem Radar und sind vor rund drei Jahren genau zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen. Danach durften wir 360kompany in der stärksten Wachstumsperiode ihrer Firmengeschichte begleiten. Das führte letztlich zu diesem spektakulären Investmenterfolg“, so Baurek-Karlic. Zu den Co-Investoren des European Super Angels Clubs zählen unter anderem Uniqa Ventures, Elevator Ventures (Raiffeisen Bank International), Global Brains, Ango Invest, Floor13 und Fairway Global Asset Management.

360kompany Weltmarktführer bei Anbindung von internationalen Handelsregistern

Die 360kompany AG ist Weltmarktführer bei der direkten Anbindung von Handelsregistern. Der Datenpool besteht mittlerweile aus über 200 internationalen Unternehmensverzeichnissen und Firmenbüchern. Das Unternehmen wurde 2012 von Russell Perry, Peter Bainbridge Clayton, Andrew Bunce und Johanna Konrad gegründet und zählt zu den international erfolgreichsten „Scale-Ups“ aus Österreich. 360kompany hat über die Jahre zahlreiche Auszeichnungen gewonnen und –neben ihrer Hauptniederlassung in Wien – auch Büros in England, New York und APAC gegründet.

Weltweite Nachfrage nach verlässlichen Unternehmensdaten

Für Moody‘s ist der Deal nicht die erste Akquisition im Segment der Wirtschafts- und Firmendatenanbieter. Bereits 2017 übernahm die Analytics Tochtergesellschaft der US Rating Agentur den Niederländischen Datenanbieter „Bureau van Dijk“ für rund 3 Mrd. Euro. Mit der Akquisition von 360kompany AG ergänzt Moody‘s die bestehenden Angebote um eine hoch moderne Technologie, mit der global dynamische Daten aus Primärquellen (also direkt in Echtzeit, synchron mit den Handelsregistern) abgerufen werden können. Die rasche Verfügbarkeit von verlässlichen Unternehmensdaten wird etwa durch Anti-Geldwäschevorschriften immer wichtiger. Weltweit fragen so gut wie alle regulierten Finanzinstitute solche Daten in höchster Qualität und Aktualität nach.

