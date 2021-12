ÖVP Frauen gratulieren neuem Bundesparteiobmann Karl Nehammer

Als Innenminister war Karl Nehammer die Sicherheit aller Frauen in unserem Land stets ein zentrales Anliegen

Wien (OTS) - Die ÖVP Frauen gratulieren Karl Nehammer zur Bestellung zum Bundesparteiobmann der neuen Volkspartei. ÖVP Frauen-Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauß betont ihre große Wertschätzung für den bisherigen Innenminister, der künftig als Bundeskanzler der Republik Österrreich dienen wird: „Als Innenminister war Karl Nehammer die Sicherheit aller Frauen in unserem Land stets ein zentrales Anliegen, wie die vielen Gewaltschutz-Initiativen beweisen. Davor hat er als ÖVP-Generalsekretär eindrucksvoll bewiesen, dass er in der Lage ist, eine derart traditionsreiche und mitgliederstarke Partei wie die ÖVP zu managen. Wir freuen uns, die bisher ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Karl Nehammer in Zukunft im Sinne aller Österreicherinnen und Österreicher fortzusetzen.“

