Neue Führungskräfte in der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland

Dorottya Kelemen neue Leiterin der Volksgruppen-Redaktion, Anna Schneeweis neue Leiterin der Kroatisch-Redaktion.

Eisenstadt (OTS) - Die Volksgruppenredaktion wird seit 1. November 2021 von Dorottya Kelemen geleitet. Sie ist zuständig für organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen aller Volksgruppenredaktionen sowie für die Koordination gemeinsamer Volksgruppenprojekte und Stärkung redaktionsübergreifender Synergien. Zur Volksgruppenredaktion im ORF Landesstudio Burgenland gehören die Kroatisch-Redaktion, die Ungarisch-Redaktion und die Roma-Redaktion, sowie die Slowakisch- und Tschechisch-Redaktion. Dorottya Kelemen folgt in der Position Fred Hergovich nach, der Anfang 2021 in Pension ging.

Dorottya Kelemen war bis zu ihrer Bestellung überwiegend in der Information des ORF Burgenland tätig, unter anderem als Chefin vom Dienst im Hörfunk und im Fernsehen. Sie gestaltete außerdem mehrere TV-Dokumentationen für die Sendereihen „Österreich Bild“ und „Unterwegs in Österreich“. Die gebürtige Ungarin spricht mehrere Sprachen und moderiert auch die ungarische Volksgruppensendung „Adj’ Isten, magyarok“.

Anna Schneeweis ist mit 1. Dezember 2021 neue Leiterin der Kroatisch-Redaktion des ORF-Burgenland. Die diplomierte Publizistin und Kommunikationswissenschaftlerin hat unzählige Radio- und Fernsehbeiträge für die kroatischen Sendungen gestaltet. Seit 2003 verantwortet sie das tägliche Abendjournal in kroatischer Sprache auf Radio Burgenland sowie seit 2005 auch die wöchentliche kroatische Fernsehsendung „Dobar dan Hrvati“.

Anna Schneeweis ist als Leiterin der Kroatisch-Redaktion verantwortlich für alle Inhalte in burgenländisch-kroatischer Sprache in TV, Radio und Internet. Die Kroatisch-Redaktion agiert redaktionell eigenständig. Organisatorisch ist sie in die Volksgruppenredaktion eingegliedert, in der auch die Redaktionen der Ungarn, der Roma sowie der Tschechen und Slowaken aus Wien vertreten sind.

„Mit Frau Kelemen an der Spitze der Volksgruppenredaktion und Frau Schneeweis als Leiterin der Kroatisch-Redaktion sind wir für kommende Herausforderungen sehr gut gerüstet. Sie sind zwei sehr erfahrene Journalistinnen, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Kernstück des öffentlich-rechtlichen Auftrages des ORF, die Berichterstattung in den Sprachen der Volksgruppen, weiterentwickeln werden“, so Landesdirektor Mag. Werner Herics.

