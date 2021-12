10-Jahr-Jubiläum: Ehrenamtliches Engagement von Österreich bis Georgien

300.000 Stunden haben tausende Mitarbeiter aus 22 Ländern in den vergangenen zehn Jahren damit verbracht, hilfsbedürftigen Mitmenschen Zeit, Unterstützung und Hilfe zu schenken.

Wien (OTS) - Am 5. Dezember ist Internationaler Tag des Ehrenamts. Dieser seit 1985 jährlich stattfindende Aktionstag fördert und würdigt weltweit ehrenamtliches Engagement. In Österreichs größter internationaler Versicherungsgruppe, der Vienna Insurance Group (VIG), engagieren sich die Mitarbeiter freiwillig einen Arbeitstag lang zugunsten hilfsbedürftiger Mitmenschen. Dieser spezielle Tag steht unter dem Titel „Social Active Day“ und wurde 2011, mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise, vom VIG-Hauptaktionär, dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, initiiert. „Es beeindruckt mich jedes Jahr aufs Neue, wie zahlreich und mit wie viel Herzblut und Einsatz sich die Kolleginnen und Kollegen in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa am Social Active Day für die gute Sache engagieren. In nur wenigen Jahren entwickelte sich dieses soziale Engagement zur Institution, die aus unserer Gruppe nicht mehr wegzudenken ist“, erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG). „Soziales Engagement, Solidarität und Ehrenamt kennen keine Grenzen: Von Österreich aus hat der Social Active Day die Regionen Zentral- und Osteuropas innerhalb kürzester Zeit erobert und ist gelebte Unternehmenskultur. Für viele Kolleginnen und Kollegen ist der Social Active Day grenzüberschreitend ein jährlicher Fixpunkt, ihnen allen gebührt mein größter Dank und höchste Anerkennung“, ergänzt Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group (VIG).

Freiwilligentätigkeit von Österreich bis Georgien

Die Bandbreite der Aktivitäten, denen die Mitarbeiter am Social Active Day nachgehen, ist vielfältig. Je nach Organisation, Bedarf und Ort sind die Tätigkeiten breit gefächert. So organisiert etwa die Wiener Städtische Versicherung, die größte Gesellschaft der Versicherungsgruppe in Österreich, mit bereits bestehenden Kooperationspartnern – u.a. Caritas, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe – eine Vielzahl von Projekten: von der Mithilfe im Sozialmarkt, Kochen für Bedürftige in der „Gruft“, Suppenausgabe mit dem Canisibus, über Besuche in Pflege- und Senioreneinrichtungen, Flüchtlingsunterkünften oder Nachbarschaftszentren bis hin zu Gartenarbeit und Müllsammeln u.v.m. Selbstverständlich ist der „Social Active Day“ auch in der zweitgrößten österreichischen Versicherungsgesellschaft der VIG – der DONAU Versicherung – fixer Bestandteil gelebter Unternehmenskultur. Aber nicht nur in Österreich, sondern in über 20 europäischen Ländern packen die Mitarbeiter – darunter auch das Topmanagement – tatkräftig mit an: Jedes Jahr sind rund 6.000 Mitarbeiter gruppenweit am Social Active Day sozial aktiv. Auch in der Corona-Krise greifen Mitarbeiter am Social Active Day jenen unter die Arme, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) und unterstützt die Versicherungsgruppe in allen kulturellen und sozialen Belangen. Dabei wird großer Wert auf den grenzüberschreitenden Kulturaustausch gelegt, der Platz und Freiräume für die kulturelle Entfaltung schafft. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt die Tätigkeiten von sozial aktiven Organisationen, vor allem in jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die Vienna Insurance Group tätig ist, unterstützt.

Die Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) ist die führende Versicherungsgruppe in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 50 Versicherungsgesellschaften in 30 Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die mehr als 25.000 MitarbeiterInnen der Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von mehr als 22 Millionen Kunden. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse. Das Unternehmen weist ein „A+“-Rating mit stabilem Ausblick der international anerkannten Ratingagentur Standard & Poor's aus. Das ist das beste Rating aller Unternehmen im ATX, dem Leitindex der Wiener Börse. Die Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in Zentral- und Osteuropa.

