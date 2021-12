Toto: Zweimal Vierfachjackpot – 30.000 Euro bzw. 16.000 Euro warten

Einzig Jackpot beim Elfer geknackt, weil auch Torwette-Jackpot-Serie prolongiert

Wien (OTS) - Die Toto Jackpots beim Dreizehner und beim Zwölfer marschieren derzeit Hand in Hand von einer Runde zur nächsten, und natürlich erhöhen sich dabei. Es gab in beiden Rängen nun schon zum vierten Mal in Folge keinen Gewinn, und damit wartet sozusagen ein doppelter Vierfachjackpot.

Beim Dreizehner wird es dabei in der nächsten Runde am Wochenende um rund 30.000 Euro gehen, und beim Zwölfer warten etwa 16.000 Euro.

Lediglich der (einfache) Jackpot beim Elfer wurde in der Runde 48A geknackt. Hier gewannen drei Spielteilnehmer jeweils mehr als 500 Euro.

Eine weitere Fortsetzung fand auch die Jackpot-Serie in der Torwette, denn es gab zum wiederholten Male weder fünf noch vier richtige Ergebnisse.

Annahmeschluss für die Runde 48B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 48A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 23.627,83 – 30.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 12.759,03 3 Elfer zu je EUR 514,00 20 Zehner zu je EUR 80,00 152 5er Bonus zu je EUR 4,30

Der richtige Tipp: 2 X 1 X X / X 1 X X 2 2 1 2 2 X 1 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 25.561,68 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.845,06 Torwette 3. Rang: 52 zu je EUR 10,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 153.462,88

Torwette-Resultate: 0:1 1:1 1:0 1:1 2:2

