biogas21: Online-Kongress der Biogasbranche zu Biomethan und Zukunftsmärkten

Wien (OTS) - Biogas21, der alljährliche Fachkongress rund ums Thema Biogas, findet auch dieses Jahr am 09. und 10. Dezember aufgrund der aktuellen Pandemie-Maßnahmen im Online-Format statt. Im Rahmen von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des BMK, werden momentane und zukünftige Chancen und Herausforderungen für die Branche beleuchtet.

Im Fokus des diesjährigen Branchentreffs stehen folgende Themen:

• Die Möglichkeiten bei der Umsetzung des beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

• Die zukünftige Energie- und Rohstoffwelt

• Biogas und Biomethan zur Bereitstellung von Strom, Wärme und Kraftstoff

• Greening the Gas: im Besonderen auch Lösungsansätze für die Umstellung und Erweiterung bestehender Biogasanlagen

• Forschungs- und Weiterentwicklungsnotwendigkeiten im Biogassektor

Der Online-Kongress wird von Bundesministerin Leonore Gewessler, Biogas-Obmann Norbert Hummel, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Steiermark Franz Titschenbacher und Bettina Bergauer als Vertreterin des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) eröffnet.

Daran anschließend widmen sich vier Vorträge der Nutzung von Kohlenstoffdioxid, wobei unterschiedliche Technologien zur Rückgewinnung und Weiterverarbeitung von biogenem CO2 beleuchtet werden und Einblicke in die benötigte Infrastruktur gewährt werden. Im Anschluss werden kommende Anwendungsbereiche der Biogastechnologie diskutiert und auf die vielfältigen Möglichkeiten eingegangen, wie Biogasanlagen an die Anforderungen und Herausforderungen des zukünftigen Energiesystems adaptiert werden können. Das Abschlussplenum des ersten Tages beschäftigt sich ganz mit der Umstellung des Gassystems um Österreich bis 2040 zur Klimaneutralität zu verhelfen. Am zweiten Tag dreht sich der erste Vortragsblock um Effizienzsteigerungen bei Biogasanlagen, der Nachmittag widmet sich dem Einsatz alternativer Flockungsmittel zur Gärrestaufbereitung und weiterer spannender Projekteinblicke.

Das umfangreiche und breitgefächerte Programm bietet Anknüpfungspunkte für Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Durch den Rückgriff auf benutzerfreundliche Online-Tools sind auch Frage- und Diskussionsmöglichkeiten gewährleistet.

Der Kongress findet mit Unterstützung durch klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), dem Land Steiermark, der Landwirtschaftskammer und der European Biogas Association (EBA) statt.

Details zum Programm und Anmeldung finden Sie hier.

biogas21 Online-Kongress

Datum: 09.12.2021, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Online

Online, Österreich

Url: https://www.kompost-biogas.info/veranstaltungen/kongress-biogas21/

Rückfragen & Kontakt:

Kompost & Biogas Verband Österreich

Ing. Franz Kirchmeyr

Fachbereichsleiter Biogas

+43 1 890 1522

kirchmeyr @ kompost-biogas.info

www.kompost-biogas.info; www.klimaaktiv.at/biogas