Hohem iSteady V2 hat den 20. Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global) gewonnen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 20. Shenzhen Enterprise Innovation Record Awards wurden am 26. November 2021 bekannt gegeben. Shenzhen Hohem Technology Co. Ltd (im Folgenden Hohem genannt) gewann den 20. Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global) für sein Produkt iSteady V2 und die Patente des Produkts in den Bereichen Innovation, Design und Nutzen.

Die 20. Veranstaltung zur Überprüfung und Veröffentlichung des Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global) wurde am 28. April dieses Jahres offiziell eröffnet. Insgesamt nahmen 144 Unternehmen aus über 32 Branchen teil, darunter neue Materialien, biologische Medizin und künstliche Intelligenz. Es wurden über 200 Projekte eingereicht. Darunter waren 147 wissenschaftliche und technologische Produktentwicklungsprojekte, 25 Produktions- und Fertigungsprojekte und 28 Projekte im Bereich moderner Dienstleistungen. 11 der gemeldeten Projekte wurden mit dem Shenzhen Enterprise Innovation Record auf nationaler, provinzieller oder kommunaler Ebene ausgezeichnet. Diese Projekte haben insgesamt 86 Shenzhen Enterprise Innovation Record, 15 Shenzhen Enterprise Innovation Record (Guangdong), 86 Shenzhen Enterprise Innovation Record (China) und 13 Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global) gewonnen. Nach der ersten Prüfung wurden 138 Unternehmen und 188 Projekte in die engere Wahl gezogen.

Die in diesem Jahr eingereichten Projekte zeichnen sich durch zwei Besonderheiten aus. Erstens: Es gibt viele originäre Innovationen, an denen die Unternehmen unabhängige geistige Eigentumsrechte besitzen. Von den 188 Kandidatenprojekten wurden 124 Patente erteilt, was 65,9 % der Gesamtzahl der Projekte ausmacht und von der herausragenden unabhängigen Innovationsfähigkeit dieser Unternehmen zeugt. Zweitens: Die Ergebnisse in den wichtigsten Technologien sind hervorragend. Einige der Unternehmen haben nicht nur unabhängig voneinander neue Technologien entwickelt, sondern ihre Produkte werden auch auf einem hohen technischen Niveau hergestellt.

Hohem iSteady V2 ist ein Smartphone-Stabilisator mit faltbarem Design und visuellen KI-Sensoren. Sie verfügt über einen eingebauten KI-Sensor und ermöglicht die Objektverfolgung und -aufnahme in Echtzeit, um die Position eines Objekts zu erfassen. Die ultra-vereinfachte Single-MCU, eine neue Generation von intelligenten Stabilisierungsalgorithmus, ist mit einem verbesserten Motorsteuerungsprogramm kombiniert ist, um seine Stabilität zu gewährleisten. Sie ist mit einer Bluetooth-Hardware und APP aktualisiert, die die Stabilitätsleistung verbessert und kann für drahtlose Fernaufnahmen verwendet werden. Des weiteren vereinfacht sie die APP und verbessert die Erfahrung der Benutzer in verschiedenen Umständen. Es ist das erste seiner internationalen Pendants, das den 20. Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global) erhält.

Darüber hinaus kann Hohem nicht nur im Inland, sondern auch in der ganzen Welt außergewöhnliche Innovationserfolge vorweisen. Die Hälfte der Top-10-Bestseller auf Amazon Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und anderen Amazon-Websites während des Amazon Black Friday 2021 entfiel auf Produkte von Hohem. Einige der Produkte waren sogar die meistverkauften bei Amazon.

Hohem wurde 2014 gegründet und widmet sich der Entwicklung von leistungsstarken, intelligenten Bildstabilisierungssystemen und bietet revolutionäre Smart-Stabilisator-Produkte mit überlegener Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Das Unternehmen hat erfolgreich eine Vielzahl von Stabilisatoren für Smartphones, Sportkameras, professionelle DSLR-Kameras und andere intelligente Bildgebungsgeräte auf den Markt gebracht. Die große Anzahl hervorragender Produkte, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, lässt die Nutzer nicht aus den Augen. Millionen von Nutzern in über 50 Ländern verwenden Hohem.

