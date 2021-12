FPÖ - Nepp zu Blümel Rücktritt: Späte, aber richtige Entscheidung!

Die Wiener ÖVP ist ein einziger Scherbenhaufen - die FPÖ ist die einzige stabile und konsequente Oppositionskraft

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp, bezeichnet den Rücktritt von Gernot Blümel als „späte, aber richtige Entscheidung.“

„Ich wünsche Gernot Blümel persönlich alles Gute. Allerdings hat er auch bei der Wiener ÖVP einen Scherbenhaufen hinterlassen. Die türkise Wiener ÖVP ist längst nicht mehr, als eine reine Mogelpackung, das hat sich in letzter Zeit immer wieder bestätigt. Die FPÖ ist hingegen die einzige stabile Kraft, die sich ohne Wenn und Aber für die Interessen der österreichischen Bevölkerung einsetzt“, so Nepp in einer ersten Reaktion.



