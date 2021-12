ineo-Sonderaward für das Weisse Rössl

Ein herausragender Lehrbetrieb

St. Wolfgang (OTS) - Filmreife Kulisse, Nostalgieflair und 3-haubengekrönte Österreichische Küche: Das Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee ist ein Fixpunkt unter den heimischen Gastbetrieben. Das ehrwürdige Haus bietet Lehrlingen ein vorzügliches Ausbildungsumfeld, wie die WKO Oberösterreich mit dem ineo-Sonderaward jüngst bestätigte.

Mit Herz und Engagement für Lehrlinge

Echte Leidenschaft für das Gastgebersein und ein Service, der Gästen jeden Wunsch von den Augen abliest – Das zeichnet das Rössl seit Beginn seiner mehr als 500-jährigen Geschichte aus.

Dies würdigte nun die Wirtschaftskammer Oberösterreich und bedachte das Romantik Hotel mit dem ineo-Sonderaward, einer Auszeichnung für Betriebe, die sich durch besonderen Einsatz für Lehrlinge hervortun.

In der Kategorie „Lehre und Migration“ konnte das Haus unter der Leitung von Rösslwirtin Gudrun Peter reüssieren. Im Namen des gesamten Teams bekam Geschäftsführerin Gudrun Peter den Preis aus der Hand von WK-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank überreicht. Die engagierte Hausherrin zeigte sich sichtlich gerührt. „Es ist mir eine Ehre, diese Wertschätzung von offizieller Seite zu erhalten. Der Preis würdigt unsere Bemühungen, unseren Lehrlingen die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Und ich spreche für das gesamte Rössl-Team, wenn ich sage, wie stolz wir auf unsere Lehrlinge sind“, verlieh die Rösslwirtin, deren Familie das Hotel in fünfter Generation führt, ihrer Freude Ausdruck.



Der Beginn großer Karrieren



Nicht weniger als 15 Lehrlinge werden derzeit in sechs unterschiedlichen Berufen ausgebildet. Ein Schwerpunkt liegt auf unternehmensinternen Fortbildungen, was Abteilungsleiter ebenso wie die Geschäftsführung gleichermaßen forcieren.

Ein nicht unwesentlicher Punkt, gerade in Zeiten des allseits beklagten Fachkräftemangels, wie WK-Bezirksleiter Oberfrank hervorhob: „Das Weisse Rössl ist nicht nur eine Top-Adresse unter heimischen Hotels, sondern bietet zudem mehr als 100 Mitarbeitern eine Heimat. Damit ist es ein wichtiger Arbeitgeber in der Region“.

Bestes Beispiel für das Lehrlingsengagement sei Küchenchef Hermann Poll persönlich. Einst begann der junge Mann aus Hamburg selbst als Lehrling im Rössl – und steht nun selbst einem Lehrlinsteam vor. Hermann Poll blickt auf einen steilen Karriereweg zurück, der bis ganz nach oben führte: Erst vor wenigen Tagen verlieh der führende Kritiker des Landes, Gault Millau, Poll und dem Weissen Rössl unglaubliche 3 Hauben und 15 Punkte.

Die WKO Oberösterreich gratuliert jedenfalls herzlich, und freut sich über die vielen, hoch motivierten Rössl-Lehrlinge.

