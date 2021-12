ÖVP Frauen: Kurz gebührt größter Respekt für seine Entscheidung

Sebastian Kurz Kanzlerschaft war von Erfolgen für Österreichs Familien geprägt

Wien (OTS) - „Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Sebastian Kurz und bedanke mich für das Jahrzehnt, das er im Dienst der Republik verbracht hat‘‘, so Juliane Bogner-Strauß, Bundesleiterin der ÖVP Frauen. „Sebastian Kurz hat die Volkspartei in einer schwierigen Situation übernommen und im Zuge von zwei Nationalratswahlen das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Volkspartei zurückgewonnen. In seinen vier Jahren als Bundeskanzler hat sich Sebastian Kurz kontinuierlich für die Familien Österreichs stark gemacht. So wurde unter anderem der Familienbonus eingeführt und zuletzt noch einmal stark erhöht. Im Namen aller ÖVP Frauen bedanke ich mich bei Sebastian Kurz und wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.“

