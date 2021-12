bank99: Weiterer Meilenstein in ING-Übernahme erreicht

Behördliche Zustimmung erfolgt - Kund*innen beider Institute profitieren

Wien (OTS) - Nach behördlicher Zustimmung geht die Übernahme des ING-Privatkund*innengeschäfts an die bank99, die Bank der Österreichischen Post, nun mit Anfang Dezember 2021 über die Bühne. „Ein Meilenstein, der für uns ein bedeutender Wachstumsschritt ist und auch den Kund*innen beider Institute einen spürbaren Mehrwert bringt“, freut sich DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post.

ÜBERNAHME VON KUND*INNEN, MITARBEITER*INNEN UND PRODUKTEN

Die bank99 übernimmt über 100.000 Kund*innen, rund 230 Mitarbeiter*innen und sämtliche Produkte der ING. Mit heutigem Datum zählt sie damit 320 Mitarbeiter*innen, die künftig am ehemaligen Firmensitz der ING im Wiener Galaxy Tower in der Praterstraße arbeiten werden. Durch die Übernahme der Expert*innen der ING wird es nun möglich sein, die Entwicklung der bank99 schneller voranzutreiben und schnell auf den Markt und dessen Bedürfnisse reagieren zu können.

Für bisherige ING-Kund*innen bedeutet die Fortführung durch die bank99 zunächst keine unmittelbaren Änderungen. In Folge der Verschmelzung der Banken wird es im neuen Jahr ein Mehr an Service und Möglichkeiten geben – allen voran das breit aufgestellte Filialnetz sowie die persönliche Beratung. Services, die mit Abschluss der technischen Migration vollumfänglich nutzbar sein werden. Ebenfalls nach ersten Integrationsschritten werden bank99-Kund*innen ab dem Frühjahr 2022 von mehr Produkten sowie einem Digitalisierungsschub profitieren.

NEUAUFSTELLUNG BIS SOMMER 2022

Derzeit wird mit großem Tempo an der Zusammenführung der beiden Unternehmen gearbeitet. „Mit der Übernahme der ING können wir schneller mehr für unsere Kund*innen bieten, was unseren Weg zur menschlichsten Digitalbank Österreichs beschleunigt. Wir möchten für unsere Kund*innen da sein – wo und wie sie uns brauchen. Egal, ob digital oder filial. Wir werden das Beste aus bank99 und ING zusammenführen. An diesem Prozess arbeiten bereits die besten Köpfe unserer Unternehmen und unsere Kund*innen werden schon bald spürbar davon profitieren können“, erklärt Mag. (FH) Florian Dangl, Vorstand Markt der bank99.

Dann nämlich – ab Sommer 2022 – wird das Kernbankensystem der ING übernommen und damit die technische Migration der beiden Systeme und die Verschmelzung der Produkte abgeschlossen sein. Dann können sämtliche relevante Finanzprodukte aus einer Hand angeboten werden: Girokonto, Konsumkredit, Sparen und Bausparen, Immobilienfinanzierung, Depot und Versicherung. Auch eine Variante eines Gratiskontos soll im Produktportfolio der bank99 bestehen bleiben.

„In den nächsten Jahren geht es um die Positionierung am Markt, dem Ausbau der Kund*innenconvenience sowie der Weiterentwicklung und Diversifikation der Produkte. Wir werden den Prozess so gestalten, dass bisherige ING-Kund*innen mit einem Maximum an Convenience gut bei der bank99 landen und ihre Geldgeschäfte wie bisher reibungslos mit uns fortsetzen können. Für bestehende bank99-Kund*innen wird sich ein breiteres Feld an Produkten und Services eröffnen. Und natürlich wollen wir durch profitables Wachstum unseren Kund*innenstamm weiter aufbauen“, schließt Dangl.

BANK99 – DIE BANK, DIE’S BRINGT

Die bank99 ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post und der Schelhammer Capital Bank AG (GAWE Bankengruppe). Seit 1. April 2020 aktiv, übernimmt sie mit Ende des Jahres 2021 auch das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Sie positioniert sich als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.800 Geschäftsstellen. Das Unternehmen beschäftigt 320 Mitarbeiter*innen. Vorstände sind Mag. (FH) Florian Dangl und Mag. Bernhard Achberger. Mehr unter bank99.at.

