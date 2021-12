Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht’s um 2,5 Mio. Euro

2 Sechser bei LottoPlus und Sologewinn beim Joker

Wien (OTS) - Step by step kommen die neuen Ziehungsgeräte auch so richtig in Fahrt, was die „Produktion“ von Hochgewinnen betrifft:

Gelang dies der Joker Trommel gleich bei ihrer Premiere am Sonntag, so gab es bei LottoPlus am Mittwoch – und damit beim zweiten Antreten des neuen Ziehungsgerätes – erstmals Sechser. Lediglich der Lotto Trichter lässt noch ein bisschen auf sich warten: Es gab zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot mit rund 2,5 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“. Geht es nach dem eingangs erwähnten „Gesetz der Serie“, so müsste dieser Doppeljackpot eigentlich geknackt werden.

Zwei Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 55.500 Euro. Beide Gewinner kommen aus Wien, und beide waren per Normalschein erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch gleich zwei Sechser. Ein Vorarlberger bzw. eine Vorarlbergerin sowie ein win2day-User waren jeweils per Quicktipp erfolgreich und dürfen sich über jeweils mehr als 129.000 Euro freuen.

Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es einen Sologewinn, der über die Spieleseite win2day erzielt wurde. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl war für den User bzw. die Userin mehr als 197.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Dezember 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.562.779,00 – 2,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu EUR 55.454,70 62 Fünfer zu je EUR 1.951,40 203 Vierer+ZZ zu je EUR 178,80 3.912 Vierer zu je EUR 51,50 5.187 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 68.921 Dreier zu je EUR 5,20 196.067 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 24 27 41 42 45 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Dezember 2021

2 Sechser zu je EUR 129.338,00 76 Fünfer zu je EUR 797,20 2.982 Vierer zu je EUR 18,10 46.930 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 17 21 23 26 32

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Dezember 2021

1 Joker EUR 197.142,90 11 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 893 mal EUR 88,00 9.529 mal EUR 8,00 98.274 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 1 7 9 0 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at