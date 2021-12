ING Österreich legt Fokus auf Firmenkundengeschäft

Wien (OTS) - Die ING konzentriert sich in Österreich zukünftig voll auf das Geschäft mit Firmenkunden. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Finanzierungen – ein Bereich, in dem die Bank sich zu einem führenden Anbieter entwickelt hat.

"Nachhaltige Finanzierungen werden von Unternehmen immer stärker nachgefragt“, sagt Roman Ermantraut, Head of Wholesale Banking in Österreich. „Die ING hat eine ausgeprägte Expertise als ‚Green Advisor‘ entwickelt und unsere Kunden können darauf vertrauen, für ihre nachhaltigen Finanzierungsvorhaben eine hervorragende Beratung zu erhalten.“

Die ING Group war 2020 eine der größten Banken für ESG-gekoppelte Finanzierung. Mit dem TERRA-Ansatz hat sie sich zum Ziel gesetzt, ihr Kreditportfolio in Höhe von insgesamt 600 Milliarden Euro an dem Netto-Null-Ziel bis 2050 auszurichten. Zuletzt fungierte die ING in Österreich als Konsortialbank beispielsweise bei den Nachhaltigkeitsfinanzierungen für die voestalpine AG, KELAG und die RHI Magnesita.

Internationalität und Sektor-Expertise für Firmenkunden

Bereits seit 1991 in Österreich aktiv, hat sich ING Wholesale Banking für viele Unternehmen zu einem wichtigen Partner entwickelt. Vor allem große und international operierende Unternehmen zählen zu den Kunden.

"Der österreichische Firmenkundenmarkt ist für die ING Group sehr bedeutsam“, erläutert Roman Ermantraut, Head of Wholesale Banking in Österreich das Bekenntnis zum Wiener Standort. Den Neustart als Firmenkundenbank in Österreich unterstreicht ING Wholesale Banking mit der Übersiedlung in den Innovation Hub WeXellerate im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Wie im Juli dieses Jahres angekündigt, hat die bank99 zum 1. Dezember 2021 Produkte und Mitarbeiter im Privatkundengeschäft von der ING Österreich übernommen.

Über ING

Die ING Group gehört zu den führenden Banken Europas. In Österreich ist sie bereits seit 1991 durch ING Wholesale Banking Austria vertreten und betreut große und internationale Unternehmen. Schwerpunkte des Standortes in Wien sind nachhaltige Finanzierungen sowie moderne Finanzlösungen, die vor dem Hintergrund internationaler Sektorenexpertise entwickelt werden.

Mit Niederlassungen in über 40 Ländern weltweit steht ein großes Netzwerk zur Verfügung, das Unternehmen für die Internationalisierung ihrer Geschäfte nutzen können.

www.ingwb.com/austria

