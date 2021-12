„Hausmeisterpause“ bei „Was gibt es Neues?“ am 3. Dezember in ORF 1

Mit Lainer, Marold, Sarsam, Wagner und Maurer

Wien (OTS) - Oliver Baier versorgt sein Rateteam dieses Mal mit Hauben, Schals und feinen Teesorten – ist das Thema in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ doch „Winter“! Und so bemühen sich am Freitag, dem 3. Dezember 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 Günther Lainer, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Berni Wagner und Thomas Maurer um originelle Antworten auf Fragen wie diese: „Warum wurde ein YouTuber wegen eines seiner Kochvideos verhaftet?“ Die Promifrage kommt von „Kabarettgipfler“ Klaus Eckel: Er möchte wissen, was man unter einer „Hausmeisterpause“ versteht. Seinen Auftritt beim „Kabarettgipfel“ hat Eckel neben Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Martina Schwarzmann, Michael Mittermeier und dem Duo Ohne Rolf am 10. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 1.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at