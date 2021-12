Salzburg AG startet Impflotterie für Salzburgs Bevölkerung

Auf www.salzburg-ag.at/impflotterie winkt als Hauptpreis ein E-Auto

Salzburg (OTS) - „Als verantwortungsbewusstes Green Tech Unternehmen sind wir immer ein Teil der Lösung“, erklärt Salzburg AG-CEO Leonhard Schitter. Um für die Salzburger Bevölkerung einen weiteren Anreiz zu schaffen, sich impfen zu lassen, ruft die Salzburg AG jetzt zur Impflotterie auf. Das Unternehmen startet für all jene Salzburgerinnen und Salzburger ein Gewinnspiel, die eine Impfung gegen COVID 19 erhalten oder bereits erhalten haben. Alle, die ein Impfzertifikat beginnend mit 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 vorweisen können, haben die Chance auf attraktive Preise. Damit will die Salzburg AG einen aktiven Beitrag für die Gesundheit der Salzburger Bevölkerung leisten.

E-Auto, Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe zu gewinnen

Neben dem Hauptpreis, ein E-Auto der Marke VW-ID-3, gibt es auch eine Photovoltaik-Anlage sowie eine Wärmepumpe zu gewinnen. „Die Corona-Pandemie stellt uns alle immer wieder vor große Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Wir als Salzburg AG wollen uns bei all jenen bedanken, die sich gegen das Virus impfen lassen und so Verantwortung übernehmen. Die Impflotterie soll dabei ein Booster sein, die Impfquote in Salzburg anzuheben“, so Leonhard Schitter weiter. Die Green Tech Company stellt neben den Top-3-Preisen auch noch 100 mal ein Jahr gratis CableLink Internet, 100 mal ein Jahr Gratisstrom und 100 E-Ladekabel zur Verfügung.



Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer begrüßt die Impflotterie der Salzburg AG: „Die COVID19-Impfung bietet einen wirksamen Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung. Unser erklärtes Ziel ist es vor allem die Anzahl der Erstimpfungen zu steigern. Daher appelliere ich an alle Salzburgerinnen und Salzburger das Impfangebot zu nutzen. Jede Impfung ist ein sicherer Gewinn – für Ihre Gesundheit und für die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.“

Impflotterie läuft bis zum 31. Dezember 2021

Wer sich im Zeitraum vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (1., 2. oder 3. Stich) impfen hat lassen oder dies noch nachholt, kann an der Impflotterie der Salzburg AG teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Hauptwohnsitz in Salzburg sowie die Vollendung des 18. Lebensjahres. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburg AG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Anmeldungen sind ab sofort unter www.salzburg-ag.at/impflotterie möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail verständigt.

