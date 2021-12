Neues Leuchtturmprojekt für Favoriten: Baustart am Standort des ehemaligen Kaufhauses Tlapa für Serviced Apartments und Büroflächen

Wien (OTS) - Mit 1. Dezember 2021 hat der Bau in der Favoritenstraße 73-75 im 10. Wiener Gemeindebezirk begonnen - Auf 20.000 m2 entstehen Büro- und Retailflächen, Serviced Apartments sowie eine Tiefgarage. Die Eröffnung ist für Anfang 2024 geplant.

Auf dem Standort des geschichtsträchtigen ehemaligen Modehauses Tlapa in der Favoritenstraße 73-75 wird ab sofort wieder gebaut. Nach dem bereits erfolgten Abbruch entsteht dort ein neues Groß-Projekt mit 20.000 m2. Rund 6.800 m2 werden davon künftig als Büroflächen, 5.000 m2 als Serviced Apartments und 2.000 m2 als Retailflächen genutzt. Die neu errichtete Tiefgarage mit 5.300 m2 wird zusätzliche Parkmöglichkeiten im Grätzl schaffen. In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, auf dem Grund des ehemaligen Tlapa-Gebäudes, entsteht somit ein neues Bau-Highlight in Wien-Favoriten.

Büro- und Retailflächen mit eigener Tiefgarage: Flächen sind bereits vor Baustart heiß begehrt

Vor Baustart wurden bereits 100% der Büro- und Serviced Apartment-Flächen langfristig vermietet, von den prestigeträchtigen Retailflächen an der Ecke Landgutgasse und Favoritenstraße sind schon über 75% vergeben. Letztere werden künftig von Lebensmittelhändlern genutzt und stellen somit die Nahversorgung für die Bewohner*innen der Serviced Apartments sicher. Das Areal des ehemaligen Modekaufhauses Tlapa ist durch seine Lage ein zentraler Punkt im 10. Wiener Gemeindebezirk und ebenso gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Vom Hauptbahnhof gelangt man zu Fuß über die Favoritenstraße in wenigen Minuten zum Standort des neuen Bezirkshighlights. Durch die Tiefgarage werden zudem neue Stellplätze in Favoriten geschaffen und damit auch die Parksituation im Grätzl verbessert.

Serviced Apartments mit eigener Freifläche: Wohnen in bester Lage

Eine Besonderheit stellen die 126 Serviced Apartments dar. Fast alle haben eine eigene Freifläche, zusätzlich werden die Bewohner*innen eine große Gemeinschaftsterrasse sowie eine Dachgeschoß-Lounge mit wunderschönem Ausblick nutzen können. Die Nähe zum Hauptbahnhof und die zentrale Lage bieten ein umfassendes Versorgungs- und Freizeitangebot. Durch die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Tiefgarage wird allen Bewohner*innen in zentraler Lage zusätzlich ein Maximum an Mobilität geboten.

Projektbetreiber VERMEHRT plant Eröffnung Anfang 2024

VERMEHRT entwickelt das Projekt in der Favoritenstraße 73-75. Mit 1. Dezember 2021 erfolgte der Baustart, als Generalunternehmer konnte die STRABAG gewonnen werden. Nach geplanten 24 Monaten Bauzeit soll der Gebäudekomplex somit Anfang 2024 eröffnet werden. Was bereits jetzt feststeht: Das vielseitige Projekt wird eines der Landmarks von Favoriten und sicher auch darüber hinaus.

Über VERMEHRT

Die VERMEHRT GmbH ist ein Unternehmen der VERMEHRT AG mit Sitz in Wien. Der Immobilienentwickler wurde 2014 gegründet und ist ein Anbieter von Gesamtlösungen für Immobilien in ganz Europa. VERMEHRT bietet von der Idee über Marktanalyse, Projektentwicklung, Planung und Projektsteuerung bis hin zu Finanzierung, Vermietung, Verkauf und Asset Management das volle Leistungsspektrum.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Wilfried Viernstein, MSc.

P: +43 664 750 44 655

M: wilfried.viernstein @ vermehrt.at