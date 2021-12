Austro Control: Modernisierung der Flugmeteorologie sichert Flugsicherheit für die Zukunft

Österreichische Flugsicherung nutzt Digitalisierung, um Wetterprognosen noch präziser zu machen. Betriebsrat ist informiert, sozialpartnerschaftliche Lösungen werden gesucht.

Wien (OTS) - Die österreichische Flugsicherung Austro Control macht einen entscheidenden Schritt zur Modernisierung der Flugmeteorologie. Mit präzisen Wetterbeobachtungen, -vorhersagen, -beratungen und -warnungen sorgt die Austro Control-Flugmeteorologie dafür, dass PilotInnen und Flugzeuge immer sicher unterwegs sind. Von telefonischen Wetterbriefings, über Warnungen vor Gewittern, Windscherungen oder Vereisungsgefahr bis hin zu Kurz- und Mittelfristprognosen wird die gesamte Luftfahrt mit sicherheitsrelevanten Wetter-Informationen versorgt. In den kommenden drei Jahren wird Austro Control die Flugmeteorologie auf neue zukunftssichere Beine stellen und hochwertige Arbeitsplätze absichern. Am Flughafen Wien-Schwechat entsteht eines der modernsten flugmeteorologischen Zentren Europas.

Bessere Prognosen

Austro Control setzt auf die Digitalisierung und den zunehmenden technologischen Fortschritt, um die Wetterbeobachtung noch präziser und effizienter zu machen. Mit den entsprechenden Investitionen wird die Erstellung von Flugwetterprognosen noch besser, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wesentliches Element dabei ist die verstärkte Automatisierung, etwa bei der Bestimmung von Sichtwerten, Wettererscheinungen und Wolkenuntergrenzen. Bereits heute werden Windrichtung, Windgeschwindigkeit oder Pistensichtweite als Bestandteile einer Flug-Wettermeldung automatisch erhoben.



Eines der modernsten flugmeteorologischen Zentren Europas – hochwertige Arbeitsplätze für die Zukunft gesichert

Mit der Investition in neue technologische Systeme und neue Arbeitsbereiche wird im Tower am Flughafen Wien-Schwechat eines der modernsten meteorologischen Kompetenz-Zentren Europas eingerichtet. Das neue MET-Center Vienna schafft optimale Arbeitsbedingungen, damit das Know-How unserer hochqualifizierten meteorologischen Experten bestmöglich zum Einsatz kommen kann. Verbesserte Arbeitsabläufe und ein rascherer Informationsaustausch stellen eine höhere Konsistenz bei der Erstellung der Wetterberichte sicher und ermöglichen dadurch noch bessere Prognosen. Dazu kommen ein besseres Workloadbalancing innerhalb des Teams – besonders relevant bei kritischen Wetterphasen – und eine Erhöhung der Flexibilität. Darüber hinaus sichern diese Investitionen hochwertige Arbeitsplätze.

Sozialpartnerschaftliche Lösungen

Mit einer Modernisierung der MET Services und der zunehmenden Automatisierung geht einher, dass Leistungen künftig effizienter und mit weniger Personal erbracht werden können. Gleichzeitig werden dadurch neue Arbeitsbereiche mit hochqualifizierten Tätigkeiten entstehen, für die es zusätzliche Ausbildungen und Schulungen geben wird. Für betroffene Mitarbeiter an den Standorten in Linz, Graz und Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck wird es zum einen individuelle und attraktive Angebote für vorgezogene Pensionierungen geben, zum anderen wird es auch Versetzungsangebote geben. Gespräche dazu laufen derzeit, es werden sozialpartnerschaftliche Lösungen gesucht, der Betriebsrat wurde über das Konzept informiert. Das Projekt wird bis 2024 schrittweise an den Standorten umgesetzt.

Austro Control stärkt Vorreiterrolle als Top Dienstleister der Flugsicherungsbranche – lokales Know-How bleibt erhalten

Das neue MET-Center ist auch im internationalen Vergleich state-of-the-art. In Deutschland werden beispielsweise 15 internationale und 25 Regionalflughäfen von fünf MET-Centern remote mit Flugwetter-Informationen versorgt. Vergleichbare Lösungen gibt es bereits in Frankreich oder in den Niederlanden. Die Investitionen erhöhen die Effizienz, denn durch die Bündelung und die zunehmende Automatisierung bei Austro Control können im neuen MET-Center Aufgaben übernommen werden, die derzeit noch auf verschiedene Standorte verteilt sind. Das lokale Know-How bleibt durch intensive Schulungen während der Umsetzungsphase erhalten.

Modernisierung als wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung von Austro Control

Angesichts der nach wie vor anhaltenden Luftfahrtkrise sind diese Investitionen in die Modernisierung der Austro Control Flugmeteorologie von großer Bedeutung. Es gilt, das Unternehmen nachhaltig für die Zukunft zu stärken. Die Nutzung modernster Technologien und digitaler Lösungen spielt bei der Steigerung der Effizienz und Hebung von Synergien eine entscheidende Rolle. Mit diesem Schritt setzt Austro Control auch die Vorgaben des Rechnungshofs um, der in einem früheren Prüfbericht die verstärkte Automatisierung der Flugmeteorologie empfohlen hat.



Mit dem neuen MET-Center Vienna macht die Austro Control Flugmeteorologie einen entscheidenden Digitalisierungsschritt in Richtung Zukunft. Der Flugwetterdienst entwickelt sich damit zu einem modernen MET-Service Provider, der sich auch international behaupten kann und auf künftige Herausforderungen gut vorbereitet ist. Unter dem Aspekt der Sicherheit wird das gesamte Projekt selbstverständlich laufend entsprechenden Safety-Assessments unterzogen.

Für die Kundinnen und Kunden von Austro Control bleiben die hohe Qualität der Flugwetterberatung ebenso wie der Umfang der Services weiter erhalten, und die Sicherheit in der Luftfahrt in Österreich wird weiter erhöht.

