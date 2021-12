Keine Angst vor Silvester: Jetzt Hundetraining buchen und Abgabe sparen

Aktion „Trainier mit deinem Tier“ von Tierschutzombudsstelle und Wiener Tierbetreuern unterstützt ängstliche Hunde bei Herausforderungen im Stadt-Alltag

Wien (OTS/RK) - Alle Jahre wieder sorgen Feuerwerk und Böller bei Hunden für Angst und Schrecken. Doch es geht auch anders: Mit einer Neuauflage der erfolgreichen Aktion „Trainier mit deinem Tier“ wollen die Tierschutzombudsstelle Wien und die Tierbetreuer der Wiener Wirtschaftskammer Vierbeinern und ihren Menschen dabei helfen, den Jahreswechsel entspannter zu meistern. Wer jetzt eine Trainingsstunde bei einem*einer tierschutzqualifizierten gewerblichen Hundetrainer*in absolviert, hat die Chance, sich einmalig die Hundeabgabe in Höhe von 72 Euro zu sparen. Besonders nach den zahlreichen Neuanschaffungen von Hunden während der Corona-Pandemie ist diese Unterstützung dringend nötig.

Rund ein Viertel mehr Hunde sind in Wien während der Pandemie angemeldet worden. Die tatsächliche Anzahl der neuen Vierbeiner ist vermutlich noch höher. „Leider erleben wir derzeit viele Hunde in Wien, die mit dem Alltag in der Stadt überfordert sind“, berichten Tierschutzombudsfrau Eva Persy und Elisabeth Mannsberger, Berufsgruppensprecherin der Tierbetreuer in der Wirtschaftskammer Wien und selbst Hundetrainerin. Zum einen liege das bei zahlreichen Tieren an ihrer Herkunft aus unseriösen Quellen aus dem Ausland, zum anderen an den eingeschränkten Trainings- und Kontaktmöglichkeiten während der Lockdowns. „Viele dieser Tiere sind per se ängstlich und unsicher. Die Knallerei am Silvesterabend kann katastrophale Folgen für die Hunde haben, wenn sich ihre Halter*innen hier nicht qualifiziert beraten und unterstützen lassen.“

Vom Angsthund zum „Geprüften Stadthund“

Jedes Hund-Mensch-Team, das bis zum 28. Februar 2022 ein Training bei mit dem Gütesiegel „Tierschutzqualifiziert“ ausgezeichneten gewerblichen Hundetrainer*innen in Wien belegt, bekommt einen Gutschein für die freiwillige Prüfung zum „Geprüften Stadthund“. Die Vier- und Zweibeiner haben dann 12 Monate lang Zeit, um zu beweisen, was für ein gutes Gespann sie geworden sind. Wer die Prüfung positiv absolviert, bekommt im Folgejahr die Hundeabgabe in Höhe von 72 Euro erlassen.

Mit der gemeinsamen Aktion „Trainier mit deinem Tier“ sollen die Hundehalter*innen animiert werden, die Dienste von professionellen Tierbetreuer*innen und Trainer*innen besonders jetzt in Anspruch zu nehmen. „Durch die qualifizierte Beratung und das gemeinsame Training kann viel Leid bei Tier und Mensch verhindert werden“, sind sich die Expertinnen Persy und Mannsberger einig. Für die Durchführung von Trainingsstunden gelten die aktuellen COVID-Regelungen.

Weitere Informationen finden Sie auf tieranwalt.at, hunde-kunde.at sowie auf www.tierbetreuer.wien.

Silvester-Aktion „Trainier mit deinem Tier“

Aktionszeitraum : Dezember 2021 – Februar 2022

: Dezember 2021 – Februar 2022 Inhalt : Alle Wiener*innen, die im Aktionszeitraum ein Training bei einem*einer tierschutzqualifizierten gewerblichen Hundetrainer*in in Wien absolvieren, erhalten von der Tierschutzombudsstelle Wien einen 12 Monate lang gültigen Gutschein für die Prüfung „Geprüfter Stadthund“ (Prüfung kostet sonst 30 Euro)

