Richtigstellung zur für Kärnten kolportierten ICU-Gesamtkapazität

119 ist Falschangabe, Kapazität beträgt richtigerweise 135 und ist im Bedarfsfall auf 170 erweiterbar

Klagenfurt (OTS/LPD) - Vom Land Kärnten gibt es heute, Mittwoch, eine Richtigstellung bezüglich der kolportierten Zahl zur Intensivbettenkapazität. Vom Covid-Prognosekonsortium wurde nämlich für Kärnten eine deutliche Reduktion der sogenannten ICU-Gesamtkapazität von 170 auf 119 angegeben. „Richtigerweise beträgt die Kapazität in Kärnten weiterhin 135 und ist im Bedarfsfall auf 170 erweiterbar“, erklärt Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes. Vom Land Kärnten wird gerade eruiert, wo und wie es am Meldeweg zur Falschangabe gekommen ist. „Die Lage auf den Intensivstationen ist in Kärnten momentan zwar angespannt, aber unter Kontrolle. Elektive Eingriffe müssen aber natürlich auch in Kärnten verschoben werden“, so Kurath.

