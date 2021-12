Wir stellen Quantinuum vor: Das weltweit größte integrierte Unternehmen für Quantencomputer

Cambridge, England und Broomfield, Colo. (ots/PRNewswire) - Quantinuum ist das Ergebnis des Zusammenschlusses zweier weltweit führender Unternehmen im Bereich Quantencomputing: Honeywell Quantum Solutions und Cambridge Quantum

Die beiden führenden Unternehmen in der Quanteninformatikbranche haben sich zusammengeschlossen, um Quantinuum zu gründen und damit die Entwicklung der Quanteninformatik und die Innovation von Quantentechnologien auf plattformunabhängige Weise zu beschleunigen, um echte quantengestützte Lösungen für einige der schwierigsten Probleme zu liefern, die klassische Computer nicht lösen konnten.

Cambridge Quantum, der Pionier auf dem Gebiet der Quantensoftware, Betriebssysteme und Cybersicherheit, und Honeywell Quantum Solutions, das die leistungsstärkste Quantenhardware auf der Basis von Trapped-Ion-Technologien entwickelt hat, gaben heute bekannt, dass sie alle Bedingungen für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses erfüllt und das neue Unternehmen mit dem Namen Quantinuum gegründet haben.

"Quantinuum ist jetzt das größte und fortschrittlichste integrierte Quantencomputing-Unternehmen der Welt", sagte Ilyas Khan, CEO des neuen Unternehmens und Gründer von Cambridge Quantum. "Indem wir die beste verfügbare Quantensoftware mit der leistungsstärksten verfügbaren Hardware kombinieren, sind wir einzigartig positioniert, um echte Quantencomputer-Produkte und -Lösungen in große, wachstumsstarke Märkte zu bringen - kurzfristig, mittelfristig und längerfristig, wenn die Kapazität und Qualität von Quantencomputern steigt. Wir sind wissenschafts- und unternehmensorientiert, und unsere Größe und globale Präsenz in dieser äußerst wichtigen Technologie wird uns eine Führungsrolle in jedem der Schlüsselbereiche verschaffen, die für das Quantencomputing unabdingbar sind, um unseren Kunden und Partnern reale Lösungen zu bieten

Quantinuum wird im Dezember 2021 ein Quanten-Cybersicherheitsprodukt auf den Markt bringen und später im Jahr 2022 ein Unternehmenssoftwarepaket, das Quantencomputing zur Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaft, Spezialchemie und Agrochemie einsetzt. Darüber hinaus werden wichtige Upgrades der Hardwaretechnologien des Systemmodells H1, Powered by Honeywell, angekündigt, das das höchste gemessene Quantenvolumen aufweist, sowie Durchbrüche in der Industrie, die Fehler reduzieren und damit weitere glaubwürdige Fortschritte bei der Entwicklung eines fehlertoleranten Quantensystems ermöglichen. In dieser Hinsicht setzen die Quantencomputer der H-Serie den Trend fort, die Ziele zu erreichen und zu übertreffen, zu denen sich das Unternehmen im Rahmen seiner Hardware-Roadmap verpflichtet hat.

"Ich freue mich sehr, unser neues Unternehmen zu leiten, das die Welt durch die Anwendung von Quantencomputing positiv verändern wird. Unsere Wissenschaftler arbeiten weiterhin hart an der Entwicklung der besten verfügbaren Quanten-Software- und -Hardware-Technologien, und ich freue mich, dass wir diese unseren Kunden nun dauerhaft anbieten können", so Tony Uttley, President und Chief Operating Officer von Quantinuum. "Die nächsten Wochen und Monate werden für Quantinuum äußerst aktiv sein, da wir das Tempo erhöhen, um einen einzigartigen Nutzen aus den heutigen Quantencomputern zu ziehen, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit. Neben der Cybersicherheit werden unsere Produkte jedoch auch Lösungen für die Arzneimittelforschung und -verabreichung, die Materialwissenschaft, das Finanzwesen, die Verarbeitung natürlicher Sprache sowie die Optimierung, Mustererkennung und das Lieferketten- und Logistikmanagement umfassen."

Quantinuum wurde sechs Monate nach der Ankündigung von Honeywell gegründet, dass Honeywell Quantum Solutions, seine Abteilung für Quantencomputer, sich von dem Unternehmen trennen und mit Cambridge Quantum zusammenschließen würde. Honeywell wird zunächst der größte Anteilseigner von Quantinuum mit einem Anteil von rund 54 Prozent an dem neuen Unternehmen sein. Zusätzlich zu dieser Beteiligung hat Honeywell fast 300 Millionen US-Dollar in das neue Unternehmen investiert, um sicherzustellen, dass Quantinuum bei der Gründung gut kapitalisiert ist. Honeywell wird auch ein Zulieferer von Quantinuum sein und den Herstellungsprozess für die firmeneigenen Ionenfallen unterstützen. Darüber hinaus ist Honeywell ein Kunde von Quantinuum für verschiedene Projekte in seinen Geschäftsbereichen.

Quantinuum hat bei seiner Gründung fast 400 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Japan und Deutschland. Von diesen Mitarbeitern sind etwa 300 Wissenschaftler, die in technischen Teams an der Weiterentwicklung der Hardware und der Entwicklung von Softwarelösungen arbeiten.

Quantinuum wird einen europäischen Hauptsitz in Cambridge, UK, und einen nordamerikanischen Hauptsitz in Colorado, US, unterhalten. Das Unternehmen wird bei der Auswahl der Hardware weiterhin völlig plattformunabhängig sein, um seinen Kunden vollständige Portabilität zu bieten und die effektivste Leistung für die zu lösenden Probleme zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 angesehen werden können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir oder unser Management beabsichtigen, erwarten, projizieren, glauben oder vorhersehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Einschätzungen unserer Geschäftsleitung, die sie aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller wirtschaftlicher und branchenspezifischer Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die sie für angemessen hält, getroffen hat. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ebenfalls einer Reihe von wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche und technologische Faktoren, die unsere Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte, Dienstleistungen und Preise beeinflussen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Geschäftsentscheidungen können von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen vorgesehen sind. Die Marke Honeywell wird unter Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet. Honeywell gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf diesen Dienst.

