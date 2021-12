FCG-Wien fordert Rücktritt Gewesslers wegen Inkompetenz

Thomas Rasch (FCG-Wien): „Fehlentscheidung gefährdet Tausende Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) - Ungewöhnlich scharf kritisiert der Wiener FCG-Vorsitzende Thomas Rasch die Entscheidung der Grünen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zum Lobautunnel: „Die völlig unverständliche Absage an das dringend notwendige Straßenprojekt strotzt vor politischer Inkompetenz und ignoriert die wichtigen Bedürfnisse der Wienerinnen und Wiener nach weniger Lärm und weniger Abgase! Und das alles, um den eigenen und völlig verfehlten PR-Gags in Sachen Klimaschutz Rechnung zu tragen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehen jedenfalls anders aus!“

Nur Rücktritt hilft

Thomas Rasch: „Ich fordere deshalb die Ministerin zum sofortigen Rücktritt auf!“

Von Stadtgrünen geplant

Tatsächlich ist der Tunnel nämlich jahrelang von den Stadtgrünen unter Maria Vassilaku und Birgit Hebein bis ins Detail geplant und auch so beschlossen worden, verweist Rasch auf die Entstehungsgeschichte des Tunnels. Mit der Untertunnelung der Lobau sollten schädliche Einflüsse auf das Naturschutzgebiet nämlich vermieden werden. Belastungen, wie sie auf der Südost-Tangente zum Alltag gehören, würden durch den Tunnel deutlich entschärft.

Tausende Arbeitsplätze in Gefahr

Unterstützt wird Thomas Rasch vom Fritz Pöltl, dem FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzender in der AK-Wien: „Die Entscheidung ist ein Tiefschlag in der aktuellen Arbeitsplatzsituation. Der Tunnelbau würde kurzfristig Tausende Arbeitsplätze bescheren. Ohne Tunnel aber wären langfristig sogar die Arbeitsplätze der gesamten Ostregion in Gefahr, weil der Wirtschaftsstandort nicht mehr attraktiv wäre. Ganz abgesehen von den vielen Millionen, die jetzt schon in die Planung geflossen sind. Nachhaltig ist das jedenfalls nicht, Frau Gewessler!“

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien

KR Friedrich Pöltl

FCG-Landesgeschäftsführer

Tel.: 01/5344479481

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien