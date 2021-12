Neues Weltklasse-Online-Casino MrRex offiziell eröffnet

Valetta, Malta (ots/PRNewswire) - MrRex, ein globales Online-Casino, gab heute seine offizielle weltweite Eröffnung bekannt. MrRex wird auf der Aspire Global-Plattform gehostet und bietet eine umfassende Palette von Casinospielen, darunter digitale Spielautomaten und Tischspiele sowie Live-Streaming-Casino-Optionen wie Roulette, Blackjack und Baccarat. Die Website bietet auch ein komplettes Sportwettenangebot, bei dem die Benutzer auf Dutzende verschiedener Sportarten wetten können, von Standardangeboten wie Fußball und Basketball bis hin zu einzigartigen Optionen wie Schach und Darts.

MrRex Casino wird unter der MGA- und UKGC-Lizenz von Aspire Global betrieben. Aspire Global, ein führender B2B-Anbieter von iGaming-Lösungen mit mehr als 150 Partnern rund um den Globus, ist ein börsennotiertes Unternehmen an der schwedischen Börse in Stockholm am Nasdaq First North Growth Market mit dem ISIN-Code MT0001530105.

"Wir freuen uns sehr, das MrRex Casino auf der Aspire Global Plattform zu präsentieren", sagt Lili Fortes, Marketingleiterin von MrRex Casino. "Unser Ziel ist es, den Spielern mit der enormen Vielfalt an verschiedenen Spielen, die wir von den meisten führenden Spieleanbietern der Branche anbieten, ein fantastisches Online-Spielerlebnis zu bieten. Wir werden auch einen erstklassigen Service bieten und hoffen, bald zu einem der größten Online-Casinos der Welt zu werden."

Über MrRex

MrRex ist ein führendes Online-Casino mit Sitz in Malta und wird auf der Aspire Global-Plattform gehostet, einem führenden B2B-Anbieter von iGaming-Lösungen. Das Casino bietet digitale und Live-Casino-Spiele sowie ein komplettes Sportwettenangebot. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mrrex.com

