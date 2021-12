Kaineder: Absage des Lobautunnels: Der Verkehr der Zukunft fährt nicht auf neuem Asphalt, sondern auf neuen Schienen

Auch die Verantwortlichen in OÖ müssen erkennen, dass man in diesen Zeiten einfach keine neuen Autobahnen baut

Linz (OTS) - „Wir müssen Mobilität neu denken und gestalten. Daher war es völlig richtig von Ministerin Gewessler, vor Jahrzenten geplante Straßenprojekte auf ihre Klimatauglichkeit zu prüfen. Und es ist ebenso konsequent und folgerichtig, auf Basis dieser Prüfung den Lobau-Tunnel zu canceln. Denn die Folgen für Klima, Umwelt und nachfolgende Generationen stehen in keiner Relation zum Nutzen. Die Absage dieses Projekts ist zugleich eine klare Ansage. Der Verkehr der Zukunft ist klimafit, er fährt nicht auf neuem Asphalt, sondern auf neuen Schienen. Das muss auch bei den Verantwortlichen in Oberösterreich endlich ankommen. Ihnen muss klar werden, dass man in diesen Zeiten einfach keine neuen Autobahnen mehr baut“, kommentiert der Grüne Landessprecher und stellvertretende Bundessprecher LR Stefan Kaineder das Aus für den Lobau-Tunnel nach Evaluierung des ASFINAG-Bauprogramms.

Für Kaineder ist dies kein akutes Abdrehen aller Straßenprojekte, sondern ein konsequentes Abwägen und verantwortungsvolles Vorgehen, das er auch von den Zuständigen in Oberösterreich einfordert. „Die Umfahrung Rainbach wird bekanntlich gebaut, weil sie mit begleitenden Umweltschutzmaßnahmen Sinn macht und die Menschen entlastet. Aber eine komplett neue Linzer Ostumfahrung durch das Land zu pflügen, macht definitiv keinen Sinn. Eine neue Autobahn, die jeden Klimaschutz konterkariert, noch mehr Abgase bringt, noch mehr Boden zerstört und den nachfolgenden Generationen eine tonnenschwere Bürde umhängt. Wir haben und bekommen die Schienenalternativen. Erstens durch die Summerauerbahn die auszubauen ist, und zweitens die fixierte Linzer Stadtbahn, deren Umsetzung endlich in die Gänge kommen muss“, betont Kaineder und kann den Bremsmanövern von verschiedenster Seite wenig abgewinnen.

„Es ist erwartbar und offensichtlich, dass die Verantwortlichen und einige andere Stellen ein Problem mit dieser Zeitenwende haben. Dass sie die Rezepte der Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft retten wollen. Aber erfolgreich werden nur die sein, die Mut und Weitsicht aufbringen, diese Zukunft zu gestalten und von den Dinos der Verkehrssteinzeit heruntersteigen“, betont Kaineder.

