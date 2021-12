Barbara Stöckl im Gespräch mit Harald & Ingeborg Serafin, Adele Neuhauser, Lukas Müller und Monika Ballwein

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 2. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

der frühere Operettenstar Harald Serafin und seine Ehefrau Ingeborg, Schauspielerin Adele Neuhauser, der ehemalige Skispringer Lukas Müller sowie Sängerin und Vocalcoach Monika Ballwein zu Gast bei Barbara Stöckl:

Harald und Ingeborg Serafin stehen aufregende Tage bevor: Am 24. Dezember feiert der ehemalige Operettenstar und Intendant der Seefestspiele Mörbisch seinen 90. Geburtstag, tags davor seine Ehefrau ihren 80er. Wie sie seit mehr als 40 Jahren Seite an Seite durchs Leben schreiten und wie die Aufgaben im „Team Serafin“ verteilt sind, verrät das Ehepaar im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Lukas Müller feiert jedes Jahr zwei Geburtstage. Der zweite ist der Tag seines Unfalls, als er vor sechs Jahren bei der Skiflug-WM am Kulm als Vorspringer schwer zu Sturz kam. Der Kärntner, der eine inkomplette Querschnittslähmung erlitt, hat seither enorme Reha-Fortschritte gemacht und sogar schon mit Krücken einen Berg bestiegen. Wie hat sich seine Lebenseinstellung seit dem Unfall verändert?

Schauspielerin Adele Neuhauser, die kürzlich mit dem Fernsehfilm „Faltenfrei“ Furore machte, setzte zuletzt bewusst einige Veränderungen in ihrem Leben. So hörte die beliebte „Tatort“-Ermittlerin nach Jahrzehnten auf zu rauchen und zog vor dem Hintergrund der Klimakrise in eine kleinere Wohnung. Wie geht es ihr mit diesen Entscheidungen?

Monika Ballwein hat als Vocalcoach viele Gesangstalente zum Erfolg geführt und auch als Background-Sängerin begleitet. Nun setzt sie selbst ein Zeichen als Solokünstlerin, indem sie sich an die heimliche Hymne Österreichs heranwagte. Als ehemaliges Bandmitglied bei Rainhard Fendrich hat sie „I am from Austria“ oft genug als Gänsehautmoment auf der Bühne wahrgenommen.

