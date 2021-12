SNIPES setzt sein Wachstum in den USA fort und übernimmt den Retailer Jimmy Jazz

SNIPES baut sein weltweites Filialnetz von 450 auf über 600 Stores aus.

Das Closing ist noch für dieses Jahr geplant.

Der Sneaker- und Streetwear-Retailer SNIPES mit Sitz in Köln baut seine Präsenz in den USA deutlich aus und übernimmt die amerikanische Sneaker-Kette Jimmy Jazz. Das Signing wurde heute bestätigt und die Akquise wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Durch die Übernahme wird sich die Anzahl der SNIPES Stores in den Vereinigten Staaten ungefähr verdreifachen: Das Store-Netzwerk wächst dort von über 100 auf fast 270 Stores an.

SNIPES ist ein global agierender Retailer für Sneaker und Streetwear mit mehr als 450 Stores in Europa und den Vereinigten Staaten. Das Omnichannel-Unternehmen zeichnet sich durch eine tiefe Verwurzelung in der Hip-Hop-Kultur und einem community-centric Ansatz aus, der darauf basiert, Street Culture zu unterstützen, zu fördern und zu feiern.

Jimmy Jazz hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey, betreibt in den USA fast 170 Stores und ist vor allem an der Ostküste, im Südosten sowie im Mittleren Westen präsent. Die Übernahme ermöglicht es SNIPES, neue Gebiete zu erschließen. SNIPES plant das Erbe von Jimmy Jazz zu erhalten.

"Trotz der Pandemie wächst SNIPES weiter. Mit unserem 'Community first'-Ansatz setzen wir den Konsumenten ins Zentrum unseres Handelns. Das wird auch innerhalb der Partnerschaft mit Jimmy Jazz weiterhin im Vordergrund stehen, darüber freuen wir uns sehr ", so Sven Voth, CEO und Gründer von SNIPES.

"Mit SNIPES haben wir einen starken, globalen Partner gewonnen, der unsere Leidenschaft teilt und unser Erbe sowie unsere Investitionen in unsere Teams und Stores angemessen fortführen wird", erklärte Jimmy Khezrie, Inhaber von Jimmy Jazz.

Durch die Expansion wächst das weltweite Filialnetz von SNIPES von rund 450 auf über 600 Stores. Über die Konditionen des Deals wurde Stillschweigen vereinbart.

About SNIPES

Inspiriert von Hip-Hop, Streetball, Dance und Action-Sports legte die Eröffnung des ersten SNIPES Stores im Jahr 1998 den Grundstein für ein Movement, das mittlerweile junge Menschen weltweit miteinander verbindet. Dem Outfitter-Prinzip folgend, bieten der SNIPES Onlineshop und die mehr als 400 SNIPES Stores in Europa und den USA sowohl aktuelle Streetwear-Pieces und Sneaker als auch klassisch zeitlose Looks von Marken wie Nike, adidas, Carhartt, Jordan, New Balance, and Vans. Die eigenen SNIPES Kollektionen und erfolgreiche Kollaborationen mit anderen Streetwear-Brands sowie exklusive Sneakermodelle stellen besondere Alleinstellungsmerkmale im Sortiment dar. Darüber hinaus ist SNIPES weiterhin tief in der globalen Street-Culture-Community verwurzelt, arbeitet eng mit Schlüsselfiguren aus der Szene und unterstützt talentierte Sportler oder kreative Künstler.

About Jimmy Jazz

Seit über 30 Jahren präsentiert Jimmy Jazz Premium-Lifestyle-Marken wie Nike, Jordan, Adidas, Puma und Polo auf ansprechende und authentische Art und Weise und trägt so dazu bei, die "Sneaker-Kultur" in wichtigen Märkten aufzubauen. Mit fast 170 Geschäften in den USA verfügt Jimmy Jazz über eine ausgedehnte Präsenz in Einkaufszentren und Einkaufsstraßen. Jimmy Jazz betreibt über JimmyJazz.com ein solides E-Commerce-Geschäft, das es dem Unternehmen ermöglicht, auf breiter Ebene mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten. Seit seinen Anfängen haben sich das Unternehmen und seine geschätzten Mitarbeiter zu mehr als nur einer beliebten Anlaufstellen für eine große Bandbreite an Schuhen, Bekleidung und Accessoires in den von ihnen belieferten Vierteln entwickelt. Jimmy Jazz ist zu einem Ort geworden, an dem sich Streetwear und Sportkultur treffen.

