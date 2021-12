Welt AIDS Tag: Red Ribbon am Wiener Rathaus gehisst

Vizebürgermeister Wiederkehr, Gesundheitsstadtrat Hacker und das Team der WASt hissen anlässlich des Welt-AIDS-Tages Red Ribbon am Wiener Rathaus.

Wien (OTS) - „Wien ist eine Stadt der Vielfalt, Weltoffenheit und Menschenrechte. Diskriminierung hat in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft keinen Platz. Daher kämpfen wir auf allen Ebenen gegen Hass und Respektlosigkeit. HIV-positive und an AIDS erkrankte Menschen sind besonders vulnerabel. Es ist Aufgabe der Politik gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Bewusstsein zu schaffen und solidarisch zu handeln“, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

„Menschen, die positiv auf HIV getestet sind, werden in vielen Lebensbereichen immer noch stigmatisiert und diskriminiert. Als Sozialstadtrat ist es mir besonders wichtig, dass wir aktiv gegen jede Form von Diskriminierung und Benachteiligung auftreten und der sozialen Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen ein Ende setzen. Es gibt keinen Kampf gegen AIDS ohne Kampf gegen die Diskriminierung der Betroffenen. Dafür wird unsere Stadt immer stehen“, so Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker.

HIV hat dank des medizinischen Fortschritts in den letzten Jahren heute als chronische Infektion gut behandelbar. „Leider hat aber die gesellschaftliche Entwicklung nicht mit dem großartigen medizinischen Fortschritt Schritt gehalten und HIV-positive Menschen erleben immer noch vielfältige Diskriminierungen, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder bei der Ärzt*innensuche“, sagt Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten.

Der Welt-AIDS-Tag wurde 1988 erstmals von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufen und wird jeden 1. Dezember von UNAIDS organisiert. Er drückt Bewusstsein und Solidarität mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen aus. Das Motto des heurigen Welt-AIDS-Tages lautet End inequalities. End AIDS. End Pandemics.

Der Red Ribbon, die rote Schleife, wurde 1991 von der New Yorker Künstlergruppe Visual AIDS geschaffen und ist heute ein weltweit etabliertes Symbol der Solidarität mit HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen.

