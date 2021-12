Wirtschaftsbund: Lobautunnel nächstes Opfer des grünen Populismus

Wien (OTS) - „Heute ist das nächste notwendige Infrastrukturprojekt dem grünen Populismus zum Opfer gefallen. Als ob wir in Zukunft mit dem E-Auto in die Arbeit fliegen. Sichere moderne Straßen sind kein Klimakiller, sondern schlichtweg notwendig. Wer ernsthaft den CO2-Ausstoß langfristig senken will, muss auf Zukunftstechnologien setzen und Energiegewinnung wie -verbrauch CO2 neutral gestalten. Hier kann Österreich Vorbild und Vorreiter sein. Statt darauf den Fokus zu legen werden Infrastrukturprojekte am laufenden Band für Schlagzeilen geopfert. Das ist langfristig der falsche Weg und am Ende ein Schaden für die Wirtschaft, Anwohner und Pendler“, kritisiert WB-Generalsekretär Abg.z.NR. Kurt Egger die heutigen Ankündigungen von BM Gewessler zum Lobautunnel.

