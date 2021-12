Lidl Österreich verzichtet auf längere Öffnungszeiten im Advent

Mehr Familienzeit für Mitarbeiter:innen rund um Weihnachten

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich wird die Möglichkeiten der Öffnungszeiten im Dezember nicht voll ausschöpfen. An Österreichs stärkstem „Shopping-Feiertag“, dem 8. Dezember, öffnen die Filialen erst um 10.00 Uhr vormittags, geschlossen wird wieder um 18.00 Uhr. Zu Weihnachten startet der Filialbetrieb schon um 07.00 Uhr früh, die Filialen schließen dafür um 13.00 Uhr. Auch am letzten Tag des Jahres ist früher Schluss als gewohnt, und zwar um 15.00 Uhr. So kommen auch alle Mitarbeiter:innen in den Filialen früher nach Hause zur Familie.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen, schwierigen Monaten Großartiges geleistet. Deshalb schöpfen wir die Möglichkeiten zu verlängerten Öffnungszeiten nicht aus. Denn gerade im Advent ist Zeit für die Familie besonders wertvoll“, so Martin Wollmann, Geschäftsleitung Personal bei Lidl Österreich.

Die Pressemitteilung ist zur Veröffentlichung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse @ lidl.at