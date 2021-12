Lederindustrie: Schamloses Angebot der Arbeitgeber – Betriebsversammlungen geben grünes Licht für weitere Kampfmaßnahmen

Arbeitgeber verweigern 1.500 Euro Mindestlohn vor 2024 – WK muss Lederindustrie zur Ordnung rufen – Geduld ist am Ende!

Wien (OTS) - Am 12. November fand bereits die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Lederindustrie statt. Die Arbeitgeberseite hat eine Lohnerhöhung von lediglich 1,6 Prozent für 2021 sowie die Erhöhung des Mindestlohns auf 1.500 Euro brutto in kleinen Schritten bis Ende 2024 angeboten. Derzeit liegt der Mindestlohn bei nur rund 1.300 Euro. „Dieses Angebot ist schamlos. Die Inflation liegt derzeit bei 3,7 Prozent, den ArbeitnehmerInnen will man nicht einmal die Hälfte davon zugestehen. Die Beschäftigten der Lederindustrie haben deshalb in acht Betriebsversammlungen mit überwältigender Beteiligung einstimmig beschlossen, weitere Kampfmaßnahmen mitzutragen, sollten die Arbeitgeber nicht mit einem angemessenen Angebot an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die Geduld der Beschäftigten ist am Ende“, sagen die beiden Verhandler der Arbeitnehmerseite, Gerald Kreuzer (PRO-GE) und Albert Steinhauser (GPA).

Bereits im Jahr 2020 kam es in der Lederindustrie zu keinem Abschluss, da die Verhandlungen von Arbeitgeberseite immer wieder verzögert und torpediert wurden. Auch jetzt wollen die Arbeitgeber die von ihnen angebotene geringe Lohnerhöhung nur für das Jahr 2021 geben, für das Jahr 2020 will man rückwirkend keine Abgeltung leisten. „Die Arbeit in der Lederindustrie ist hart und schwer. Das Vorgehen der Arbeitgeber ist eine Verhöhnung und zeugt von mangelndem Respekt gegenüber der Leistung der Beschäftigten“, so Kreuzer und Steinhauser.

Die beiden Gewerkschafter fordern erneut die Wirtschaftskammer auf, die Arbeitgeber der Lederindustrie zur Ordnung zu rufen und einzumahnen, sich an bestehende Vereinbarungen zu halten. „Es gibt eine Sozialpartnervereinbarung aus dem Jahr 2017, mit der sich die Wirtschaftskammer dazu bekannt hat, für die Umsetzung des Mindestlohns von 1.500 Euro in allen Branchen bis 2020 zu sorgen. Die Arbeitgeber der Lederindustrie scheren aus, verschleppen und vertrösten auf 2024 und tragen somit dazu bei, dass das Vertrauen in die Sozialpartnerschaft untergraben wird. Wenn die Wirtschaftskammer die von ihr unterzeichneten Vereinbarungen ernst nimmt, muss sie eingreifen“, fordern Kreuzer und Steinhauser.

Die ledererzeugende Industrie in Österreich besteht aus dem Unternehmen Boxmark Leder mit Standorten im steirischen Feldbach und im burgenländischen Jennersdorf sowie dem steirischen Unternehmen Wollsdorf Leder. Insgesamt stellen an diesen Standorten rund 1.500 Beschäftigte Produkte für viele Premiumkunden aus der Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Möbelindustrie her.

