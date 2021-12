SPÖ-Erasim: Regierung muss Tourismusbetrieben rasch helfen!

Gutscheinaktion nur Tropfen auf dem heißen Stein - SPÖ fordert sofortiges Begleitpaket

Wien (OTS/SK) - „Medienberichten zufolge plant die Regierung, dass Betriebe den Mitarbeiter*innen steuerbefreite Gutscheine statt Weihnachtsfeiern schenken können. Sollte diese Ankündigung auch wahr werden, ist das zumindest ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die SPÖ hat eine solche Gutscheinaktion ja bereits mehrfach gefordert. Aber es kann nicht alleine dabei bleiben. Vielmehr braucht es ein Begleitpaket, um die vielen Betriebe im neuerlichen Lockdown zu unterstützen. Gerade im Tourismus- und Gastronomiebereich sind viele Unternehmer*innen am Rand der Verzweiflung, zumal die Weihnachtszeit für diese Branche überlebenswichtig ist“, so SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der nunmehrige Einnahmenausfall könne, ist Erasim überzeugt, ohnehin nicht mehr aufgeholt werden. „Geht der Lockdown in Verlängerung - wovon aufgrund der kolportierten Gutscheinaktion auszugehen ist, denn ansonsten könnte es ja ab 13. Dezember wieder Weihnachtsfeiern geben - wird es für viele Betriebe existenzgefährdend. Die Regierung muss also den betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmer*innen zeitnah und bedürfnisangepasst finanziell unter die Arme greifen. Vor allem was die Problematik bei der Auszahlung der Weihnachtsgelder betrifft!“, betont die SPÖ-Tourismussprecherin.

Die Bundesregierung habe, so Erasim, ihre Verantwortung im Corona-Krisenmanagement nicht wahrgenommen und alles falsch gemacht. Die Leidtragenden seien die Betriebe und deren Mitarbeiter*innen. „Deshalb fordern wir eine Akontozahlung von 1.000 Euro pro Mitarbeiter*in an alle Betriebe, die vom Lockdown betroffen sind, sowie eine Stundung der Sozialversicherungsbeiträge. Und es braucht eine Weihnachtsgutschein-Aktion für Feiern in Gastronomie- und Tourismusbetrieben, die bis März 2022 gültig sind“, erneuert Erasim die Forderungen der SPÖ. (Schluss) sr/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at