BILLA, BILLA PLUS und PENNY bleiben am 8.12. geschlossen und begrüßen Schließung des Lebensmittelhandels am Sonntag, 19.12.

Wr. Neudorf (OTS) - BILLA und BILLA PLUS Märkte bleiben auch in diesem Jahr zu Maria Empfängnis geschlossen, erstmals schließt auch PENNY als Dankeschön für den großartigen Team-Einsatz während der Corona-Pandemie am 8. Dezember. Somit haben insgesamt mehr als 30.000 Mitarbeiter:innen einen freien Feiertag.

Gleichzeitig wird begrüßt, dass der so genannte „Non-Food Handel“, der im Lockdown zum wiederholten Male erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen musste, am Sonntag 19.12. für das Weihnachtsgeschäft offen halten darf, gleichzeitig jedoch für diejenigen, die im Lockdown offen waren, am Sonntag 19.12. die gleichen Regeln gelten wie an jedem anderen Sonntag. So bleibt der Sonntag für die ohnehin sehr belasteten Mitarbeiter:innen im Lebensmittelhandel ein Tag zur Erholung.

„Unsere Mitarbeiter:innen sind mit der Doppelbelastung von Lockdown und Vorweihnachtszeit extrem gefordert und leisten dabei täglich hervorragende Arbeit. Die Kolleg:innen brauchen den Sonntag zur Regeneration, das gilt natürlich auch für Sonntag, den 19.12., ehe das Weihnachtsgeschäft seinen Höhepunkt erreicht. Der 8. Dezember als freier Tag ist ein weiterer wesentlicher Beitrag. Schön, dass das nun auch PENNY für seine Mitarbeiter:innen umsetzt,“ erklärt der Vorsitzende des Konzernbetriebsrat, Franz Marosits.



Unterstützung erhält Marosits von REWE International AG Vorstand Marcel Haraszti: „Wir bekennen uns klar zu den regulär gültigen Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen und begrüßen es, dass Sonntag, der 19.12. den Händlern überlassen bleibt, die bereits zum wiederholten Mal Umsatzeinbußen in der wichtigsten Zeit des Jahres hinnehmen müssen. Den 8. Dezember hat BILLA traditionell geschlossen, dabei bleiben wir auch in diesem Jahr.“

PENNY schließt am 8.12. als erster Diskonter Österreichs seine Märkte

Die Mitarbeiter:innen im Lebensmittelhandel waren seit Beginn der Pandemie besonders gefordert. Als erster Diskonter Österreichs setzt daher auch PENNY ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung und schließt seine Filialen am 8. Dezember. „Unsere Mitarbeiter:innen waren in den vergangenen Monaten fast täglich für unsere Kund:innen im Einsatz – ohne sie wäre die Grundversorgung der Menschen hierzulande in Österreich nicht möglich gewesen. Wir freuen uns sehr, unseren Mitarbeiter:innen mit dem freien Tag eine kleine Auszeit im Dezember zurückgeben zu können“, so Ralf Teschmit, Geschäftsführer PENNY Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

REWE Group

Mag. Paul Pöttschacher

Mobil: +43 676 712 07 17

p.poettschacher @ rewe-group.at