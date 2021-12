SANOFI bezieht neuen Bürostandort am Wienerberg

Hohe Flexibilität durch „Activity Based Working“

Wien (OTS) - „Eine Lounge zum Arbeiten und Wohlfühlen!“ – so lautete das erklärte Ziel des Gesundheitsunternehmens Sanofi für den neuen Wiener Bürostandort. Und es ist gelungen! Mit Anfang Dezember dieses Jahres ist Sanofi Österreich in den 29. Stock vom myHive Tower am Wienerberg eingezogen.

Im Rahmen des neuen „Activity Based Working“-Konzeptes wurde eine moderne und helle Bürolandschaft mit einer offenen Atmosphäre geschaffen, die von Mitarbeiter:innen künftig flexibel und individuell genutzt werden kann. Das kommt bei ihnen gut an. So ist das neue Office-Konzept Teil der New-Work-Initiative, bei der für alle Mitarbeiter:innen die Freiheit besteht, von jedem Ort in Österreich aus arbeiten zu können.

New-Work-Initiative: Activity Based Working – volle Flexibilität für Mitarbeiter:innen

Gemeinsam mit ihren Mitarbieter:innen hat sich Sanofi Österreich bereits vor Jahren damit auseinandergesetzt, neue Wege für einen zukunftsfitten Arbeitsplatz zu gestalten. Anfang 2020 war es soweit: Unabhängig vom ersten Lockdown aufgrund der Pandemie, wurde die Mobile Office-Policy erfolgreich integriert. Seit nunmehr knapp zwei Jahren profitieren die Mitarbeiter:innen von flexiblen Arbeitszeiten und -orten innerhalb Österreichs.

„Unsere New-Work-Initiative ist besonders für junge Menschen und für Kolleg:innen mit Kindern attraktiv. Zwischen 6 und 22 Uhr können sie ihren Arbeitstag frei einteilen und dabei an jedem Ort in Österreich arbeiten“ , betont Wolfgang Kaps, General Manager Sanofi Österreich. „Defacto hat hier jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin die Möglichkeit, flexible Pausen einzulegen und beispielsweise tagsüber zum Sport zu gehen. Damit heben wir uns von vielen anderen Unternehmen ab und machen Sanofi Österreich als Arbeitgeberin besonders attraktiv.“

Nun setzt Sanofi Österreich den nächsten Schritt bei ihrer New-Work-Initiative: Zusätzlich zu dem bereits gelebten Modell, verwirklicht das Unternehmen im neuen Büro am Wienerberg „Activity Based Working“ – ein Konzept, das über Desksharing neue Wege geht, um die Arbeitswelt kreativer und produktiver zu gestalten. Das Ziel dabei ist es, dass die Mitarbieter:innen sich einen für sie sinnvollen Arbeitsplatz frei wählen können, der sie bei ihrer Aufgabe individuell unterstützt. Dafür wurden die neuen Räumlichkeiten offen gestaltet und in die dynamische Vibrant Zone und die ruhige Silent Zone aufgeteilt; Meetingräume und Phoneboxen runden das Angebot ab. „Wir kommen in eine riesige Lounge, die Platz zum Arbeiten am Schreibtisch aber in erster Linie zum Treffen und der Kommunikation bietet“ , so Wolfgang Kaps.

Paperless Office – Nachhaltigkeit im Fokus

Am neuen Standort soll der Papierverbrauch deutlich reduziert werden. Ziel ist es daher auch, das neue Büro papierlos zu führen. Zusätzlich spart das Mobile Office den Mitarbeiter:innen den üblichen Weg in die Arbeit und unterstützt sie dabei den eigenen CO2-Fußabdruck positiv zu beeinflussen. Die ausgewiesenen Carsharing Parkplätze und die mit Duschen ausgestattete myhive-Fahrradstation unterstreichen den umweltfreundlichen Gedanken.

MyHive – ein Standort mit vielen Möglichkeiten

Auch die Infrastruktur des Geschäfts- und Bürozentrums myhive am Wienerberg bringt viele Vorteile. Neben dem umfangreichen kulinarischen Angebot bietet myhive eine Lounge zum Entspannen und sozialen Austausch. Über die öffentlichen Verkehrsmittel ist der neue Standort gut erreichbar. Angrenzend zum Bürogebäude liegt das Naherholungsgebiet Wienerberg.

