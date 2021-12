Expansionskurs: Grossmann & Kaswurm Immobilien erwirbt Objekte in Linz, Graz und Salzburg

Wien (OTS) - Der Zinshausentwickler und Bauträger Grossmann & Kaswurm Immobilien befindet sich aktuell auf Expansionskurs. Das Unternehmen erwarb erstmalig Bestandsobjekte in den Landeshauptstädten Graz, Linz und Salzburg. Weitere Ankäufe sind bereits in Abwicklung.

Die beiden etablierten Bauträger Grossmann Immobilien und Kaswurm Immogroup entwickeln – seit nunmehr einem halben Jahrzehnt gemeinsam - hochwertige Wohnprojekte und Zinshäuser. Nun wird eine neue Expansionsstrategie forciert, um in weiteren Landeshauptstädten Fuß zu fassen.

Aus diesem Grund erwarb der Zinshausentwickler in den vergangenen Monaten weitere Liegenschaften in Graz, Linz und Salzburg. „Wir sehen in diesen Regionen ein enormes Wachstumspotenzial und eine stetig ansteigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohnraum. Für uns ist dies ein wichtiger Schritt, um weitere potenzialträchtige Märkte zu erschließen“, so der Geschäftsführer Benedikt Grossmann.

Es handelt sich bei den neu erworbenen Liegenschaften um Bestandsobjekte, die nun revitalisiert werden. Darunter ist eine Immobilie in einer ausgezeichneten Innenstadtlage in Linz. Auch in der steierischen Landeshauptstadt Graz wurde ein Objekt im Herzen des Trend-Bezirks Jakomini angekauft. Das erworbene Zinshaus in Salzburg befindet sich darüber hinaus in der bekannten Haydnstraße in der Neustadt.

Derzeit befindet sich der Wiener Projektentwickler in weiteren aktiven Ankaufsverhandlungen für Liegenschaften.

Fokus liegt weiterhin auf Wien

Grossmann & Kaswurm Immobilien verstärkt zwar seine Aktivitäten in anderen Bundesländern, der Hauptfokus des Zinshausentwicklers und Bauträgers liegt allerdings weiterhin auf Wien. Beispielsweise wird aktuell ein Neubau an der Alten Donau für den Baubeginn im Frühjahr vorbereitet. Auf einer Wohnnutzfläche von rund 2400 Quadratmetern entstehen dort insgesamt 43 neue Eigentumswohnungen – die Hälfte davon im Baurecht.

Über Grossmann & Kaswurm Immobilien

Die Immobiliengruppe Grossmann & Kaswurm kauft, entwickelt, veredelt und baut Immobilien. Dabei steht das Unternehmen für Handschlagqualität, Fairness und Professionalität. Die Kernkompetenz ist das Erkennen des Potentials eines Objekts und das Finden von Ideen, wie dessen Wert gehoben werden kann. Die Geschäftsführung besteht aus Christian Kaswurm, Mag. Benedikt Grossmann und Mag. Peter Kaswurm. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.grossmann-kaswurm.at/

