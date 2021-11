Tierschutz Austria erstattet Anzeige in Giftboxen-Causa

Geschützte Feldhamster gehen in diese Rattengift-Boxen und sterben innerhalb von 7 Tagen an inneren Verblutungen.

Wien/Vösendorf (OTS) - Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein) erstattet ANZEIGE gegen unbekannte Täter in eventu gegen Verantwortliche jener Schädlingsbekämpfungsfirmen welche um das Firmengebäude Fronius in Wien 10, Gewerbering, unzählige fix montierte schwarze Giftboxenbvausgebracht haben wegen Verdacht auf Verstoß gegen § 5, 6 TSchG und § 10 Abs 3 iVm § 9 Wiener Naturschutzgesetz.

Der Europäische Gerichtshof hat das Recht von Feldhamstern als geschützte Tierart nun durch ein Urteil gestärkt. Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Juli 2020 das Recht von Feldhamstern als geschützte Tierart gestärkt hat, indem auch deren verlassene Ruhestätten gemäß EU-Recht nicht beschädigt oder vernichtet werden dürfen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr hoch ist, wurde das Urteil nun noch weiter präzisiert. Demnach gilt, dass die "Fortpflanzungsstätte" der Tiere auch deren Umfeld umfasst, sofern sie sich als erforderlich für den Erhalt erweist.

Tierschutz Austria hat immer wieder Hinweise und Beweise von besorgten Zivilisten erhalten und die Verantwortlichen direkt auf die Missstände hingewiesen - leider ohne Erfolg.

Zur Causa:



Um das Firmengebäude Fronius in Wien 10, Gewerbering, befinden sich unzählige fix montierte schwarze Giftboxen. Es gibt dort kaum Ratten, aber Feldhamster suchen dort nach Nahrung. Feldhamster gehen auch in diese Rattengift-Boxen und sterben innerhalb von 7 Tagen an inneren Verblutungen.

Feldhamster suchen auch jetzt noch nach Nahrung, haben KEINEN durchgehenden Winterschlaf und je länger die Boxen mit Rattengift vorhanden sind, desto mehr Feldhamster fallen dem Gift zum Opfer.

Wir haben immer wieder auf diese Thematik Aufmerksam gemacht und auch bei der Suche nach Alternativlösungen unsere Hilfe angeboten. Leider hat sich in den letzten Monaten nichts getan.



