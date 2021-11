Solulever Stärkt Seinen Beirat mit der Ernennung von Werner Boeing, Einem Erfahrenen Wirtschaftsführer und Experten für Industrielle Technologien

Schiphol-Rijk, The Netherlands (ots/PRNewswire) - Werner Boeing, bekannter Vorstand und Technologieführer im FMCG-, BioTech- und MedTech-Bereich, wird in den Beirat von Solulever berufen

-- Solulever B.V., ein globales Unternehmen für digitale Fertigungsplattformen mit Hauptsitz in den Niederlanden, hat heute bekannt gegeben, dass der Vorstand des Unternehmens mit Werner Boeing einen erfahrenen Wirtschaftsführer und Experten für industrielle Technologien in seinen Beirat berufen hat.

Herr Boeing verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von technologie- und datengestützten Geschäftsmodellen bei globalen Marktführern wie Roche Diagnostics, Campbell Soup Company, Masterfoods usw. Die Aufnahme von Herrn Boeing in den Beirat stärkt die Position von Solulever als revolutionärer Herausforderer im Bereich der Industrie 4.0 weiter.

"Wir fühlen uns geehrt, Herrn Boeing in unserem Beirat begrüßen zu dürfen", sagte Jitesh Kohli, CEO und Mitbegründer von Solulever. "Wir bieten Herstellern eine solide digitale Grundlage für eine schnelle, erschwingliche und wirkungsvolle betriebliche Transformation. Unsere Plattform macht sich die Leistungsfähigkeit der neuesten Technologien zunutze und maximiert gleichzeitig die Erträge aus den bestehenden OT- und IT-Investitionen eines Kunden. Herr Boeing verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Aufbau innovativer, technologieorientierter Geschäftsmodelle für weltweit führende Hersteller, die genau das Gleiche tun. Wir freuen uns darauf, von Herrn Boeings Vordenkerrolle zu lernen und die Zukunft der digitalen Fertigung gemeinsam zu gestalten."

Rajat Sabharwal, CTO und Mitbegründer von Solulever, kommentierte: "Die Aufnahme von Herrn Boeing in den Beirat unterstreicht unser Engagement, sinnvolle Innovationen für die Batch- und Prozessindustrie voranzutreiben. Herr Boeing ist ein Visionär und ein angesehener Veteran der Branche. Mit seinem Weitblick hat er technologiegeleitete Geschäftsumwandlungen bei einigen der begehrtesten Fertigungsunternehmen geleitet. Wir sind sehr daran interessiert, von seinen Erfahrungen zu lernen und unser Plattformangebot unter seiner Anleitung weiter zu bereichern. Im Namen des gesamten Technologie- und F&E-Teams von Solulever heiße ich Herrn Boeing in unserem Beirat willkommen und freue mich auf die kommenden spannenden Entwicklungen."

Herr Boeing ist Mitbegründer und Geschäftsführer der evisory GmbH. Herr Boeing kam 2009 zu Roche, zunächst in der Division Pharma, und war über 10 Jahre als CIO und Divisionsvorstand bei Roche Diagnostics tätig. Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der grössten Pharmaunternehmen der Welt mit einem Umsatz von über 58 Milliarden CHF im Geschäftsjahr 2020. Zwischen 2005 und 2009 leitete Herr Boeing als VP die IT-Funktion für Europa und die Schwellenländer bei Campbell Soup Company, einem amerikanischen Nahrungsmittel- und Snack-Giganten mit einem Umsatz von mehr als 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Zuvor war Herr Boeing in leitenden Funktionen bei Masterfoods und inpro tätig. Derzeit ist Herr Boeing auch Beiratsmitglied bei Orbit Health und anderen Start-ups und Unternehmen.

"Es ist eine große Ehre für mich, dem Beirat von Solulever beizutreten und die Unternehmensführung bei der Umsetzung ihrer Vision zu unterstützen", sagte Werner Boeing. "Es fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen, da ich meine Karriere vor langer Zeit in einem Think Tank für digitale Fertigung in der deutschen Automobilindustrie begann. Für mich zeigt dies, dass es bis heute in allen Branchen um die Umsetzung geht und darum, Wege zu finden, digitale Fertigungsmöglichkeiten in der realen Welt zugänglich zu machen. Das ist der Grund, warum das Produktangebot und die Vision von Solulever so relevant und überzeugend sind, denn Solulever ist darauf ausgerichtet, seinen Kunden bei der Umsetzung ihrer Strategie für die digitale Fertigung echte Vorteile zu verschaffen."

Solulever vereinfacht die Digitalisierung von Fertigungsprozessen mit seinen auf einer Microservices-Architektur basierenden hybriden (Edge, Fog, Cloud) Industrieplattformen namens Brabo Edge Platform und Brabo Factory Cloud. Die Brabo-Plattform verbindet, kontextualisiert, analysiert, reagiert und historisiert OT-/IT-/IIoT-Daten, um kontinuierliche Digitalisierungsprogramme voranzutreiben. Die Plattform ermöglicht Echtzeit-Analysen, korrigierende/präventive Eingriffe und Automatisierung, um eine ganzheitliche Digitalisierung des Anlagenbetriebs zu erreichen. Die konfigurierbare Analyse-Suite mit den Namen Brabo Asset Studio und Brabo Process Studio bietet eine unübertroffene Flexibilität und Skalierbarkeit für Fertigungsunternehmen. Dies ermöglicht den Herstellern eine anlagenspezifische Rendite, unabhängig von der Anlagengröße, dem aktuellen Stand der Technik, dem digitalen Reifegrad usw.

Mit Hauptsitz in den Niederlanden und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Indien liefert Solulever einzigartige industrielle Plattformen, die die digitale Transformation von Fertigungsprozessen einfach, erschwinglich, anpassbar und schnell machen. Solulever ist eine Investition der Taurus Group, einem 200 Millionen US-Dollar schweren europäischen Marktführer im Bereich modernster Speicher- und Recheninfrastrukturen, einschließlich High-Performance Compute, Open Compute und Edge Compute. Die Taurus Group hat ihre Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland.

