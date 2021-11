Rückblick und Ausblick: Urlaub 2021 und 2022

Eine Umfrage der Europäischen Reiseversicherung gibt Einblick in das aktuelle und kommende Urlaubsjahr. Fast 1.500 Menschen teilten ihre Erfahrungen über Reisen während der Pandemie.

Wien (OTS) - Während eines Lockdowns und zu Beginn der kalten Jahreszeit ist der Gedanke an Reisen tröstlich. Es liegt auf der Hand, sich an die schönen Momente zu erinnern und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Das sehen wohl auch die Kundinnen und Kunden der Europäischen Reiseversicherung so. Denn dem Aufruf, Fragen dazu zu beantworten, sind binnen fünf Tagen fast 1.500 Personen, die den Newsletter der Europäischen Reiseversicherung erhalten, gefolgt.

Aus den repräsentativen Kundenantworten geht hervor, dass 87 Prozent der Befragten dieses Jahr verreist sind, ein Viertel davon in zwei oder mehr Länder. Im nächsten Jahr wollen sogar 96 Prozent wieder in den Urlaub.

Wohin es als nächstes gehen soll, steht für 16 Prozent der Reisewilligen noch nicht fest. 84 Prozent haben bereits fixe Pläne und wissen, welche Länder sie bereisen möchten. Von denen, die planen zu verreisen, wünschen sich mehr als in diesem Jahr, nämlich 35 Prozent, nicht nur in ein Land zu reisen. Durchschnittlich wollen die Befragten eineinhalb Reisen im kommenden Jahr unternehmen.

Wo die Österreicher_innen 2020 geurlaubt haben

92 Prozent der Urlaube wurden in Europa verbracht, davon mehr als ein Viertel in Österreich. Fast 4 Prozent buchten Fernreisen nach Afrika oder im Indischen Ozean. Knapp 1 Prozent aller Urlaube waren Kreuzfahrten, die Mehrzahl davon Flusskreuzfahrten. Die beliebtesten Länder nach Österreich (28 Prozent) waren Italien (22 Prozent), Kroatien (11 Prozent) und Griechenland (10 Prozent), gefolgt von Deutschland, Spanien und Frankreich, Schweiz und Portugal.

Destinationen 2022

Nächstes Jahr wollen Österreicher_innen deutlich mehr reisen als 2021 und peilen wieder fernere Länder an. 70 Prozent bleiben in Europa, 10 Prozent planen Reisen noch Nord-, Mittel- und Süd-Amerika, 6 Prozent zieht es nach Asien, 5 Prozent nach Afrika, jeweils 3 Prozent in den Nahen Osten oder zum Indischen Ozean. Blickt man auf die Zahlen der Europareisen im Detail, sind die beliebtesten Destinationen nach Österreich: Italien, Kroatien, Spanien und Griechenland gefolgt von Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Großbritannien und Portugal.

So wurde Urlaub während der Pandemie erlebt

1.278 Personen haben die Möglichkeit genutzt, einen Kommentar zu hinterlassen, wie Urlaub während einer Pandemie wahrgenommen wurde. Die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) hat sich trotz mancher Einschränkung durch das Coronavirus sicher und wohl gefühlt. Die Maßnahmen wurden als angemessen und in Ordnung betrachtet. Der Urlaub war trotz allem entspannend. Manchmal hätten sich Befragte während der Reise sogar so sicher gefühlt, dass die Pandemie gar nicht präsent war. Geimpft zu sein, empfanden viele ausdrücklich als Erleichterung. Die Disziplin der Bevölkerung und der anderen Urlauber, was Maskentragen betrifft als auch die generelle Einhaltung der notwendigen Maßnahmen, haben viele als positiv empfunden. Mehrfach wurde das Covid-Management der Gastgeber_innen gelobt.

Nur 7 Prozent haben sich eingeschränkt gefühlt. Der Rest lässt keine positive oder negative Auswertung erkennen.

Rückfragen & Kontakt:

Europäische Reiseversicherung AG

Sabina Salihovic

+43.1.3172500. 73404

sabina.salihovic @ europaeische.at

www.europaeische.at