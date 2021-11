Systemics Coverage Report: A1 hat das größte 5G Netz Österreichs

Wien (OTS) -

A1 mit größter 5G Abdeckung in Städten und Regionen

Auch Smartphone Magazin und connect bestätigen höchsten 5G Anteil von A1

Im Rahmen des Systemics PAB Netztest wurde die Verfügbarkeit von 5G der großen Mobilfunk-Anbieter Österreichs getestet. A1 hat sich im Rahmen des Benchmarks durchgesetzt und nimmt mit den besten Verfügbarkeiten sowohl in den Städten als auch außerhalb der dichtbesiedelten Gebiete die führende Rolle beim Ausbau der 5. Mobilfunkgeneration ein.

A1 CTO Alexander Stock freut sich über die Ergebnisse des 5G Benchmarks: „Mit einem raschen Ausbau von 5G legen wir die Basis für die weitere Digitalisierung in Österreich. A1 versorgt bereits jetzt mehr als 60% der österreichischen Bevölkerung mit 5G – sowohl in den großen Städten, als auch im ländlichen Bereich. Wir freuen uns sehr, dass dieses Engagement auch von zahlreichen Netztests und Benchmarks bestätigt wird.“

Im Rahmen einer umfassenden Erhebung der 5G Abdeckung in Österreich wurden neben den Landeshauptstädten auch mittelgroße Städte und Straßen zahlreicher Regionen in ganz Österreich getestet. Die Teststrecke außerhalb der Städte umfasste mehr als 2.500 Kilometer.



Mit diesem Report bestätigt Systemics den im Oktober veröffentlichten Netztest des Smartphone Magazins, der dem Testsieger A1 ebenfalls eine signifikant höhere Netzabdeckung im 5G Netz bescheinigte.

Neben Systemics bekräftigt auch der heute erschienene connect Netztest den schnellen 5G Ausbau von A1. Ob in Großstädten, Kleinstädten, Straßen oder Bahn - A1 kann auch hier durchwegs den höchsten 5G Anteil aufweisen. „Beim 5G-Ausbau in der Fläche der Alpenrepublik hat A1 trotz starker Mitbewerber derzeit deutlich die Nase vorn", so connect.



Alle Informationen zum Systemics 5G coverage report unter:

https://www.syspab.eu/systemics-pab-identifies-a1-as-the-mobile-operator-with-the-largest-5g-network-in-austria/

