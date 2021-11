Die Impf-Bim ist wieder in Wien unterwegs

Ab 1. Dezember wird in der Impfbim neben Impfungen gegen Covid-19 die kostenlose Grippeimpfung angeboten – Fototermin am Mittwoch um 10:30 Uhr

Wien (OTS) - Um die Impfquote zu steigern, beschreitet die Stadt Wien – neben Impfaktionen etwa in Schwimmbädern oder Einkaufszentren - weiterhin kreative Wege. Mit der Impf-Bim ist bereits zum zweiten Mal auch eine Straßenbahn der Wiener Linien als Unterstützung der kostenlosen Grippeschutzimpfaktion der Stadt Wien wie auch der Corona-Schutzimpfung im Einsatz. Vom 01.12.2021 bis zum 28.01.2022 ist das mobile Impfzentrum für den Gesundheitsdienst der Stadt Wien an fünf verschiedenen Standorten zu finden (mit einer dreiwöchigen Pause rund um Weihnachten und Neujahr). Dann können sich alle ab dem 6. Lebensjahr, die ihren Lebens-, Ausbildungs- oder Arbeitsmittelpunkt in Wien haben, gegen Grippe impfen lassen. Gegen Covid-19 werden die Impfungen ab 12 Jahren angeboten. Anlässlich des Starts der Impfbim wird am Mittwoch, dem 1. Dezember 2021 um 10:30 auch einen Fototermin mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Wiener Karlsplatz, Otto Wagner Pavillon, stattfinden.

„Die Impfbim war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg und eine der Zugpferde, um für die Grippeimpfung in dieser schwierigen Zeit zu mobilisieren. Durch die wechselnden Standorte der Impfbim werden sicher wieder viele Menschen erreicht, und ich hoffe, dass neben der Covid-19-Schutzimpfung auch die Grippe-Schutzimpfung gut angenommen wird. Wir werden weiterhin in Wien möglichst niederschwellige und attraktive Angebote stellen, um die Impfquote in unserer Stadt weiter zu erhöhen“, unterstreicht der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Peter Lichtmayer vom Gesundheitsdienst (MA 15) „In Zeiten, in denen jedes freie Krankenhaus- und Intensivbett zählt, sollten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, uns gegen diese potentiell lebensgefährdende Viruserkrankung zu schützen. Die Grippeschutzimpfung ist eine bewährte und sichere Methode, um schweren Verläufen vorzubeugen. Mit unserer „Impf-Bim“ wollen wir den Bürger*innen noch einen Schritt entgegenkommen, und eine weitere Alternative für einen unkomplizierten Impfstich bieten.“

Die Straßenbahn wurde in enger Abstimmung mit der MA 15 - Gesundheitsdienst umgebaut. Sie verfügt über einen Empfangsbereich und zwei getrennte Warte- und Impfbereiche. Für Ablauf, Impfstoff und Expert*innen vor Ort zeichnet sich die MA 15 verantwortlich.

Um die kostenlose Grippeschutzimpfung in der Impf-Bim in Anspruch zu nehmen, ist keine Anmeldung notwendig. In der Impf-Bim besteht auch die Möglichkeit sich eine COVID-19 Schutzimpfung verabreichen zu lassen.

An diesen fünf Standorten steht die Impf-Bim an Werktagen von Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung (mit einer Pause vom 20.12.2021 bis einschließlich 07.01.2022):

01.12. – 03.12.21 Karlsplatz, Otto Wagner Pavillon

06.12. – 10.12.21 Karlsplatz, Otto Wagner Pavillon

13.12. – 17.12.21 Schwedenplatz VRT

10.01. – 14.01.21 Schleife Quartier Belvedere

17.01. – 21.01.22 Kennedybrücke

24.01. – 28.01.22 Westbahnhof 5er Schleife/Ausweichgleis



Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: 01 4000 81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



Stadt Wien – Gesundheitsdienst

Sonja Vicht

01 4000 87567

sonja.vicht @ wien.gv.at